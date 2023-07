Les fichiers PDF peuvent être très lourds, et comporter un nombre important de pages. Mais saviez-vous que leur taille maximale était théoriquement encore plus grande que certains pays d’Europe ?

Si vous pensiez qu’un fichier PDF ne pouvez au maximum faire qu’une centaine de pages, détrompez-vous. Le format PDF, l’un des plus populaires pour s’échanger des documents, est plein de surprise. Outre le fait qu’il soit l’un des formats les plus connus d’Internet, il est aussi l’un de ceux qui peuvent être le plus grand. Et par grand, nous voulons dire très, très grand : la taille maximale d’un PDF est de 381 kilomètres sur 381 kilomètres.

Si vous ne savez pas à quoi correspond 381 x 381 km, ou 145 161 km², il vous suffit de regarder la carte ci-dessous pour vous faire une idée. Il s’agit environs d’un tiers de l’Allemagne — c’est ABSURDEMENT grand. Étant donné que la Belgique ne fait que 30 688 km², et les Pays-Bas 41 850 km² de superficie, on pourrait faire des PDF à échelle de leur territoire.

Maximum size of a PDF, version 7: 381 km × 381 km.https://t.co/Sxz37HMYD1 pic.twitter.com/a4bkgZAjgq — Terrible Maps (@TerribleMaps) June 30, 2023

Une taille maximale de 381×381 kilomètres

Pourquoi donc les PDF peuvent-ils être aussi démesurément grands ? Nous n’avons pas trouvé la réponse. Dans la notice d’utilisation PDF 1.6, disponible au téléchargement ici, il est seulement précisé qu’il n’en a pas toujours été ainsi.

Fichier PDF // Source : Team Design Numerama

« Dans les versions PDF antérieures à PDF 1.6, la taille de l’unité de l’espace utilisateur par défaut est fixée à 1⁄72 pouce. Dans les visionneuses Acrobat antérieures à la version 4.0, la taille de page minimale autorisée est de 72 x 72 unités dans l’espace utilisateur par défaut (1 x 1 pouce) ; la taille maximale est de 3240 x 3240 unités (45 x 45 pouces) ». 45 pouces étant égaux à 114,3 centimètres, la taille maximale d’un PDF était, pendant un temps, de 13 064,49 cm² — une taille déjà assez conséquente.

Ce n’est qu’à partir de PDF 1.6, disponible en 2005 , que la taille maximale des PDF est véritablement devenue gargantuesque. La notice de la version 1.6 précise que « Acrobat 7.0 prend en charge une valeur UserUnit maximale de 75 000, ce qui donne une dimension de page maximale de 15 000 000 pouces ».

15 millions de pouces étant égaux à 381 km, un PDF peut donc, théoriquement, faire jusqu’à 145 161 km². Il n’est cependant pas dit que vous arriverez à produire chez vous un PDF de cette taille : il faudrait un ordinateur très puissant pour conjurer un dossier aussi grand. Mais savoir qu’il est techniquement possible de le faire est déjà une anecdote formidable.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !