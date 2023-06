Oui, The Flash n’échappe pas à la règle de la scène post-générique. On vous en parle dans une section sans spoilers, et une autre avec spoilers.

C’est une tradition inéluctable des films Marvel : il y a toujours une ou deux scènes post-génériques. L’univers DC n’y échappe plus vraiment, même si ce n’est pas le cas pour The Batman. Dernier blockbuster en date, avec l’un des personnages DC les plus iconiques : The Flash est au cinéma à partir de ce mercredi 14 juin.

Faut-il rester après le générique pour une voire deux scènes post-générique ? On vous donne la réponse en deux parties : sans spoilers, puis avec spoilers.

Sans spoilers : il y a une seule scène post-générique

Il n’y a qu’une seule scène post-générique dans The Flash.

Comme souvent, il y a deux génériques : le générique du titre, puis le véritable générique. Il n’y a pas de scène après le premier, mais bel et bien une tout à la fin, et qui s’étend sur une bonne minute. Faut-il pour autant rester pour elle ? La réponse est non : elle n’apporte strictement rien à l’intrigue, n’est pas particulièrement surprenante et ne prépare rien de particulier pour la suite de l’univers DC.

Il faut noter que, lors des avant-premières initiales, la séquence finale du film, qui contient un caméo fort sympathique, faisait office de première scène post-générique. Dans la version finale, elle est intégrée à la fin du film — ce qui n’est pas plus mal.

Attention : SPOILERS !

Avec spoilers : que contient la scène post-générique de The Flash ?

La seule et unique scène post-générique de The Flash nous montre un Jason Momoa — Aquaman — complètement saoul, titubant dans les rues new-yorkaises aux côtés d’un Barry Allen quelque peu blasé. Le héros aquatique finit par tomber dans une flaque, en s’exclamant qu’il est chez lui, et en demandant à Barry d’aller lui chercher à manger. La séquence n’a donc pas vraiment d’intérêt particulier, le meilleur caméo étant celui qui termine le film — George Clooney en Bruce Wayne.

