Durant sa conférence Forward, Ubisoft a dévoilé des images de gameplay de l’adaptation Avatar: Frontiers of Pandora. Et il est très difficile de ne pas faire le parallèle avec Far Cry, une autre saga de la firme française.

Dans un monde idéal, Ubisoft aurait rêvé de lancer son jeu vidéo Avatar: Frontiers of Pandora en même temps que le deuxième film, Avatar 2 : la voie de l’eau. Mais le studio Massive Entertainment a besoin de plus de temps que prévu pour concevoir ce qui se présente comme un « jeu d’action/aventure en vue subjective ». Durant sa conférence Forward diffusée le 12 juin, pendant laquelle Star Wars Outlaws a fait forte impression, la firme française a présenté quelques minutes de gameplay et on n’y voit rien d’autre qu’un dérivé de Far Cry qui se serait peint en bleu.

Far Cry est l’une des marques fortes du catalogue d’Ubisoft. Elle est suffisamment populaire pour que la multinationale y revienne souvent, toujours avec la même structure : un monde ouvert rempli d’objectifs, que l’on peut parcourir seul ou à deux. Avatar: Frontiers of Pandora reprendra cette formule — poussiéreuse ? — dans les grandes largeurs, avec la magie de l’univers imaginé par James Cameron en plus.

Les 5 détails à retenir de la présentation d’Avatar: Frontiers of Pandora

Far Cry avec une moustache

Vue à la première personne, mode coopératif optionnel, zones à libérer, chasse, choix dans l’approche (infiltration ou action), arsenal varié, artisanat, ressources à récupérer… Un fan de Far Cry s’y retrouverait dans cette description à laquelle il ne manque qu’un méchant charismatique qui accapare toute la narration. Celles et ceux qui espéraient plutôt une épopée à la Horizon Zero Dawn ou Horizon Forbidden West devront se raviser. A priori, le gameplay d’Avatar: Frontiers of Pandora n’aura rien de très transgressif.

On pourra utiliser des armes… humaines

Dans cette adaptation qui respecte les films de James Cameron, on combattra la RDA, faction humaine qui contamine le monde de Pandora. Et si les tribus Na’vis ont tendance à faire valoir leurs coutumes ancestrales et traditionnelles, y compris quand ils doivent faire la guerre, on pourra utiliser des armes à feu dans Avatar: Frontiers of Pandora.

Une région inédite à découvrir

Avatar: Frontiers of Pandora se déroulera après le premier film sorti en 2009. Le Na’vi que l’on incarne devra se rallier à d’autres clans pour repousser les forces de la RDA et libérer Pandora. Ou, plutôt : une partie inédite de planète, située à la frontière occidentale. En somme, les fans auront l’occasion de découvrir des territoires jamais vus, avec divers biomes.

On pourra voler

Y aura-t-il les banshees dans Avatar: Frontiers of Pandora ? Ces montures célestes offrent des séquences vertigineuses dans les films. Et vous serez ravi d’apprendre qu’on pourra en apprivoiser une dans le jeu vidéo. Ce qui donnera des séquences aériennes pour se balader, sachant qu’on pourra aussi combattre depuis le ciel. On pourra aussi monter sur des animaux terrestres pour aller plus vite. Bref, il y aura des véhicules dans Avatar: Frontiers of Pandora. Comme dans… Far Cry.

La date de sortie

C’est peut-être l’information la plus importante de la présentation : on connaît désormais la date de sortie de cette adaptation. Avatar: Frontiers of Pandora sera disponible le 7 décembre 2023 sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Soit quasi un an après Avatar 2 : la voie de l’eau.

