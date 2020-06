Le streameur, l'un des plus suivis au monde, a disparu de Twitch vendredi 26 juin dans la nuit. Il a pris la parole pour la première fois sur Twitter le dimanche qui a suivi.

« Champions Club, Twitch ne m’a pas informé de la raison spécifique derrière mon bannissement… Poignées de main vigoureuses à tous pour votre soutien pendant cette période difficile. » C’est pour l’instant le seule commentaire officiel du streameur Dr Direspect sur son bannissement de Twitch.

L’homme disposait d’une des 10 chaînes plus suivies sur Twitch, avec environ 3 millions d’abonnés et 20 000 abonnés payants (5 dollars par mois), d’après le site SocialBlade.

Champions Club, Twitch has not notified me on the specific reason behind their decision… Firm handshakes to all for the support during this difficult time. -Dr Disrespect — Dr Disrespect (@drdisrespect) June 28, 2020

Survenue vendredi 27 juin 2020 dans la nuit, la suppression de son compte sans avertissement a stupéfait ses fans, et les spéculations vont désormais bon train sur les raisons qui on poussé la plateforme de streaming de jeux vidéo à prendre cette décision. Quelques jours seulement après la décision de Twitch de bannir définitivement les streameurs ayant eu un comportement sexiste ou étant coupable de harcèlement, la situation interroge. « Qu’a fait DrDisrespect ? », s’est par exemple étonné le youtuber Troydan.

What did Dr Disrespect do ? — Troydan (@Troydan) June 26, 2020

La plateforme a répondu à la journaliste américaine de CNN Shannon Liao que « comme nous l’avions annoncé, nous prenons des mesures appropriées lorsque nous avons la preuve que les streameurs ont agi en violation des règles de la communauté ». Contacté par Numerama, Twitch nous a répondu exactement la même chose.

Twitch's statement on @drdisrespect ban : "As is our process, we take appropriate action when we have evidence that a streamer has acted in violation of our Community Guidelines or Terms of Service. These apply to all streamers regardless of status or prominence in the community.” — Shannon Liao (@Shannon_Liao) June 26, 2020

Pas d’informations non plus sur la durée de son bannissement, temporaire ou bien permanent. Comme relevé par le site spécialisé dans l’actualité esport Dexerto, Les abonnés de la chaine Twitch ont cependant reçu un email de la part de la plateforme, les informant que leurs abonnements allaient être remboursés.

Twitch have cancelled subscriptions to Dr Disrespect's channel and are sending out refunds. His emotes are also no longer available. ℹ️ – https://t.co/osXf7poTTF Here's the email sent out to all subs : pic.twitter.com/YPBkzoV7nP — DEXERTO.COM (@Dexerto) June 27, 2020

« Votre abonnement d’un mois à la chaine de DrDisrespect a été remboursé. Vous recevrez le remboursement sur votre copte bancaire d’ici 3 à 5 jours ouvrés ».

« Quelque chose de grave »

Sur Twitter, de nombreux streameurs proches de Twitch, comme le consultant esport Rod Breslau, parlent d’un bannissement permanent, « dû à un sujet très sensible ». ShannonZKiller, dans un tweet depuis supprimé, parlait également d’un « sujet sérieux ».

look : for several hours now I have been told from credible sources the reason DrDisrespect has been banned. however due to the importance and sensitivity around the subject I have refrained from going on it. i don't feel comfortable with it currently — Rod "4475 SR & Immortal peak" Breslau (@Slasher) June 27, 2020

DrDisrespect a déjà été ciblé par quelques controverses. De son vrai nom Gui Beahm, son personnage, connu pour sa perruque mullet et ses lunettes de soleil, cumulait plusieurs millions d’abonnés sur sa chaîne Twitch. Il avait déjà été banni en 2019 après avoir filmé depuis des toilettes, mais son compte avait rapidement été rétabli.

