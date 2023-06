Nintendo a peut-être révélé l’âge de Bowser, le méchant emblématique de la saga Mario. Visiblement, il a 34 ans, et c’est beaucoup trop jeune pour ma conscience.

Bowser, le méchant emblématique de la saga Mario, est un personnage qui nous accompagne depuis la nuit des temps. Cet argument d’éternité fait qu’on a du mal à lui donner un âge concret. Pour ne rien arranger, il est une créature fantastique qui ne répond à aucun critère de longévité comparable à la vie réelle. Bref, il pourrait avoir 10 ans ou 300 ans, ce serait la même chose.

En réalité, Bowser aurait 34 ans, un détail capté par Supper Mario Broth, un passionné de l’univers du plombier. Le 3 juin 2023, Nintendo a publié une vidéo expliquant comment créer un compte Nintendo. Pour illustrer ce tutoriel, la firme nippone a utilisé Bowser, auquel il a attribué la date de naissance suivante : le 5 février 1989 (il est de signe astrologique Verseau). Bowser Jr., son fils, serait né le 3 mars 2010 (il vient donc de fêter ses 13 ans). « C’est la première fois qu’une source officielle attribue une date de naissance à ces personnages », souligne Supper Mario Broth, dont le compte Twitter est suivi par plus de 210 000 personnes.

La possible date de naissance de Bowser, méchant de la saga Diablo

Bowser aurait 34 ans, et ça me détruit totalement

Est-ce que cette date de naissance a été choisie au hasard par Nintendo ? Peut-être. En tout cas, elle ne fait pas du tout référence à la première apparition de Bowser dans un jeu vidéo. Mario affronte le gros dinosaure dans Super Mario Bros., sorti le 13 septembre 1985 au Japon. Mais il est nécessaire de déconnecter l’agenda d’une saga de la chronologie de son univers. Comprendre : Super Mario Bros. ne se passe pas nécessairement en 1985, d’où cet âge plausible.

Dans tous les cas, cela voudrait dire que Bowser est plus jeune que nombre de personnes qui se sont prises de passion pour les jeux vidéo grâce aux aventures de Mario (c’est-à-dire les trentenaires et quarantenaires). Personnellement, je vais sur mes 36 ans et cela me fait mal au cœur de me dire que l’un des personnages ayant bercé mon enfance, mon adolescence et mon passage à l’âge adulte est plus jeune que moi. Cela donne un gros coup de vieux…

Le très gros Lego Bowser // Source : Twitter Nintendo France

On rappelle que Nintendo adore distiller des anecdotes çà et là concernant les protagonistes emblématiques de ses marques fortes. On avait par exemple appris que Mario n’était pas plombier (une anomalie réparée depuis) ou encore qu’il martyrisait le pauvre Yoshi dans Super Mario World (en lui tapant sur la tête pour faire sortir sa langue). Selon Supper Mario Broth, le plombier moustachu serait né un 11 octobre.

