Star Wars Jedi: Survivor répond à une question existentielle : à quoi ressemblent des toilettes dans l’univers culte ?

Les Jedi font-ils caca ? Voilà une question qui a dû traverser l’esprit de nombreux fans de Star Wars — un peu comme les princesses chez Disney. Elle est d’autant plus légitime que l’on n’a jamais vraiment eu l’occasion de voir des toilettes dans une œuvre quelle qu’elle soit — même si Polygon évoque quelques aperçus mineurs dans les séries Andor et The Mandalorian dans un article publié le 4 mai.

Il a fallu attendre le jeu vidéo Star Wars Jedi: Survivor, disponible depuis le 28 avril, pour avoir des toilettes entièrement modélisées.

Développé par Respawn Entertainment et suite de Star Wars Jedi: Fallen Order, Star Wars Jedi: Survivor s’appuie sur des environnements étendus pour plonger les joueuses et les joueurs dans une grande aventure. On est naturellement poussé vers l’exploration et, sur la planète Koboh, on peut se balader dans un bar appartenant à Greez (l’un des compagnons de route du héros). Aucune salle n’a été oubliée, y compris les sanitaires.

Bienvenue dans les toilettes Star Wars // Source : Capture PS5

À quoi ressemblent des toilettes dans Star Wars Jedi: Survivor ?

Pour voir les toilettes estampillées Star Wars, il n’y a rien de plus simple, puisque Koboh est la deuxième planète qu’on est amené à visiter dans le jeu (après Coruscant). L’intrigue nous amène dans l’établissement géré par Greez. Une fois à l’intérieur, après avoir passé la porte sécurisée, il suffit de se retourner et de partir vers la droite pour entrer dans les toilettes.

De l’eau verte, des miroirs qui ne reflètent rien tellement ils sont sales… // Source : Capture PS5

L’architecture des lieux Star Wars est assez courante : quand on entre, on retrouve une rangée de lavabos sur la droite. En face, des cuvettes prennent place dans un espace privé. Il n’y a pas d’urinoir, a priori. Il y a aussi une grande poubelle et, petite subtilité, un droïde au fond. Bien sûr, comme dans n’importe quel sanitaire publique, il y a des tags sur les murs (il y a peut-être des numéros de téléphone !).

Tapez 1 si vous poseriez vos fesses là-dessus // Source : Capture PS5

Les toilettes en eux-mêmes ne sont pas très accueillantes. En plus d’une hygiène douteuse, elles arborent un design imposant. Personnellement, j’aurais peur que mes fesses se fassent aspirer en m’asseyant dessus (et le tube sur la droite, à l’utilité douteuse, hante mon esprit). Bon point quand même : il y a une rambarde de chaque côté pour aider les gens à se relever.

ON PEUT TIRER LA CHASSE D’EAU // Source : Capture PS5

Les développeurs ont pensé à quelques interactions dans cette salle :

On peut se laver les mains en utilisant les lavabos (spoiler : l’eau est verte) ;

On peut utiliser la Force sur les toilettes accessibles pour tirer la chasse d’eau, ce qui permettra d’obtenir une ressource précieuse. Cette petite séquence fera dire au héros qu’il ne veut pas savoir comment elle a atterri là.

