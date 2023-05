Pour les abonnés Xbox Game Pass, le mois de mai commence avec l’exclusivité Redfall. Un cadeau empoisonné, il paraît.

Le mois de mai est particulièrement important pour Microsoft et la marque Xbox. La sortie de Redfall, première grosse exclusivité depuis un long moment, est à suivre de près. Bien sûr, il est déjà disponible dans le Xbox Game Pass.

Mais notre attention se portera aussi sur deux autres jeux intéressants, eux aussi disponibles dès leur lancement : Ravenlok et Fuga: Melodies of Steel 2.

Xbox Game Pass en mai // Source : Microsoft

Le Xbox Game Pass est proposé à travers plusieurs formules : Xbox, PC ou Ultimate (Xbox + PC + cloud). On peut s’abonner pour un mois (à partir de 9,99 € ), trois mois (à partir de 29,99 €) ou encore six mois (à partir de 59,99 €).

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass en mai 2023

2 mai : Redfall (Cloud, PC & Xbox Series X|S)

Le premier gros temps fort Xbox de cette année 2023. Il paraît que c’est un immense flop. Le pitch : il faut combattre des hordes de vampires sur l’île de Redfall, seul ou à plusieurs.

4 mai : Ravenlok (Cloud, Console & PC)

Vous risquez de tomber sous le charme de la direction artistique en regardant la bande-annonce. Dans un univers qui rappelle Alice au Pays des merveilles, on incarne une jeune héroïne qui doit accomplir une prophétie périlleuse.

8 mai : Weird West: Definition Edition (Xbox Series X|S)

C’est une relecture du Far West, mais à la sauce fantastique.

9 mai : Shadowrun Trilogy (PC)

Inspirée d’un jeu de rôle créé il y a plus de 30 ans, la trilogie Shadowrun a de quoi vous occuper pendant de nombreuses heures. Attention, il faut aimer les univers cyberpunk.

11 mai : Fuga: Melodies of Steel 2 (Cloud, Console & PC)

Fuga: Melodies of Steel, où des enfants sont envoyés à la guerre, est l’un des jeux vidéo les plus touchants de ces dernières années. On imagine que la suite sera dans la lignée, avec des nouveautés de gameplay bien senties (système de combat amélioré et événements forçant à prendre des décisions compliquées).

Ils quittent le Xbox Game Pass le 15 mai

Before We Leave (Cloud, Console & PC)

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Cloud, Console & PC)

Hearts of Iron IV (PC)

Her Story (PC)

Umurangi Generation: Special Edition (Cloud, Console & PC)

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.