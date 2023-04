Le studio français Drama fait forte impression, avec la première vidéo de gameplay du jeu Unrecord, un « bodycam FPS » qui mise sur le réalisme pour convaincre.

Les technologies d’aujourd’hui permettent aux jeux vidéo de se confondre avec la réalité. Si certains ont encore des doutes à ce sujet, on leur conseille de jeter un œil à la première vidéo de gameplay du projet baptisé Unrecord, développé par Drama. Le 19 avril, le studio français a partagé sur YouTube les premières images de ce qu’il prétend être un « bodycam FPS » et il y a clairement matière à être ébahi par ce que l’on voit.

Unrecord n’en est encore qu’à ses balbutiements, mais ce qu’est parvenu à faire Drama est déjà convaincant. Le photoréalisme atteint par le jeu vidéo est tel que l’on pourrait faire croire à beaucoup de monde qu’il s’agit d’images vraies. Les animations sont particulièrement réussies, notamment la manière avec laquelle l’arme bouge à l’écran. On peut en dire autant de la qualité des textures ou encore des reflets. Seuls les décors un peu figés viennent rappeler qu’il s’agit d’un jeu vidéo, non pas d’un film interactif. Pour le reste, c’est vraiment bluffant et immersif. Ce rendu en trompe-l’œil est assumé par les développeurs.

C’est quoi un « bodycam FPS » ?

Vous remarquerez que les visages sont floutés dans la vidéo — ce qui fait encore plus croire à des prises de vue réelle. Pourquoi ? Tout simplement parce que le jeu se place du point de vue de la caméra attachée à un agent d’intervention, d’où le terme bodycam (ou caméra-piéton) et les visages masqués (pour préserver l’anonymat). Ce choix explique aussi les nombreux tremblements constatés et l’image très instable. Sur ce point, Drama explique dans une FAQ qu’Unrecord proposera des options d’accessibilité pour réduire la sensation de motion sickness.

Sur la page Steam du jeu, on peut lire qu’Unrecord se définit comme un « shooter tactique où les joueurs peuvent s’attendre à une expérience narrative immersive ». L’objectif sera d’élucider plusieurs dossiers, on nous promet des séquences de gameplay variés, ainsi que des twists dans l’intrigue globale ou encore des dialogues complexes avec un système de moralité. « Le réalisme n’est pas une obsession, mais fait partie de l’univers, Unrecord ne sera donc pas une pure simulation », prévient quand même Drama.

Unrecord // Source : Drama

Drama met aussi en avant la visée originale, voulue la plus authentique possible et régie par davantage de liberté dans les mouvements de la main. Ce point conduira à « une approche minimaliste et tactique », où l’erreur se paiera cash.

Unrecord a des arguments à faire valoir et il a besoin d’un éditeur et d’investisseurs. À ce jour, aucune date de sortie n’a été communiquée, mais il ne sera pas disponible en 2023.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !