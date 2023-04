Déjà pas bien reçu par la presse au terme d’un premier aperçu, Le Seigneur des Anneaux : Gollum n’arrange pas son cas. Il faudra en effet payer pour avoir un doublage complet dans la langue elfique.

Qui a envie d’incarner Gollum dans un jeu vidéo ? C’est la question qu’on se pose depuis que Daedalic Entertainment travaille sur une adaptation de l’univers Le Seigneur des Anneaux avec le hobbit maudit dans le rôle-titre. Nos premières impressions sont loin d’être élogieuses, ce qui met en péril l’avenir commercial du jeu. Pour ne rien arranger, l’éditeur Nacon ose faire payer un élément susceptible d’attirer les fans de Tolkien : le doublage dans la langue elfique.

Dans un article publié le 14 avril puis mis à jour le 18, Eurogamer mentionne l’existence d’une Édition Précieuse à 69,99 € pour Le Seigneur des Anneaux : Gollum. Si le nom est bien choisi, le contenu l’est beaucoup moins. Parmi les nombreux bonus proposés, il y a donc un DLC intitulé « VO Sindarin » dont est dépourvue la version standard à 59,99 €. Il ajoute des « voix supplémentaires dans la langue elfique du sindarin ».

Le Seigneur des Anneaux : Gollum n’arrange pas son cas

Disponibilité Le Seigneur des Anneaux : Gollum est disponible à compter du 25 mai 2023 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch et PC.

Pour l’authenticité, le message envoyé par Daedalic Entertainment et Nacon n’est vraiment pas très positif. Pour se croire encore plus dans la Terre du Milieu, il faudra payer 10 €. Pour un jeu pensé pour les fans, c’est tout sauf un argument. Dans les colonnes d’Eurogamer, le studio a quand même tenu à se justifier, en faisant comprendre que le DLC est basé sur un travail réalisé par des professionnels entraînés par des experts du langage elfique.

Il ajoute par ailleurs : « Dans le jeu de base, les Elfes parleront leur langue (Sindarin) de temps en temps. L’extension VO Sindarin ajoute des lignes de dialogues supplémentaires pour certains personnages dans l’arrière-plan. En traversant la Forêt de Grand’Peur ou d’autres zones de la Terre du Milieu, Gollum entendra diverses discussions entre les Elfes. Elles ajoutent à l’atmosphère et à la construction de l’univers. »

En plus du DLC VO Sindarin, l’Édition Précieuse proposera :

Illustrations exclusives (plus de 100 croquis originaux et secrets de développement) ;

Compendium de l’histoire (un recueil sur l’histoire de la Terre du Milieu) ;

Bande sonore originale (17 morceaux).

En prime, l’Édition Précieuse n’existe pas en version physique, ce qui signifie qu’il faudra acheter chaque bonus séparément si on préfère ajouter une boîte et un disque à sa collection. Daedalic Entertainment et Nacon affirment penser aux fans, mais ils ne font vraiment rien pour le prouver.

