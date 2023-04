Les développeurs de Capcom ont poussé l’absurde très loin dans Resident Evil 4. Un jeu d’horreur où un boss peut succomber à un jet d’œuf.

Dans Resident Evil 4, on a accès à un arsenal qui va du simple pistolet au lance-roquette, en passant par toute une ribambelle de fusils. Les armes mises à disposition de Leon S. Kennedy sont variées, évolutives et toutes plus efficaces les unes que les autres. Mais figurez-vous qu’une des meilleures armes du jeu prend la forme d’un… œuf — du moins face à un boss spécifique.

Dans un tweet publié le 30 mars, la streameuse Larxa a montré un court clip où on la voit lancer deux œufs en or sur Ramon Salazar, l’un des ennemis principaux de Resident Evil 4. Le premier permet de l’étourdir, tandis que le deuxième l’achève en une poignée de secondes. D’après ses dires, un seul œuf en or lui retirerait 70 % de sa vie. Cette astuce, également montrée dans une vidéo publiée sur YouTube le 31 mars, peut s’avérer très utile pour celles et ceux qui désirent se frotter au boss dans les modes de difficulté les plus élevés.

Attention, la suite de l’article contient quelques spoilers sur le remake de Resident Evil 4.

You can kill Salazar using a golden egg in Resident Evil 4 remake 💀 One egg does 70% damage so even one is enough pic.twitter.com/TZvy9CbTRC — LARXA🔜😈🦊VTuber (@TheLarxa) March 30, 2023

Comment battre facilement Ramon Salazar dans Resident Evil 4

Quand on rencontre Ramon Salazar pour la première fois, on ne s’imagine pas qu’il constituera, plus tard, un adversaire de taille. Entre son apparence de marquis et sa petite taille, il est plus ridicule qu’autre chose. Sauf que la version mutée avec laquelle doit en découdre Leon S. Kennedy à la toute fin de la portion dédiée au château donne du fil à retordre. D’un coup, Ramon Salazar devient beaucoup plus impressionnant.

Surtout, Capcom a totalement repensé le combat par rapport au jeu original, sorti en 2005 sur GameCube. D’un monstre assez statique et d’une arène fermée, on passe à une créature beaucoup plus mobile, à terrasser dans un environnement étalé sur plusieurs étages. Le défi est bien plus ardu dans le remake, sauf si on utilise un œuf en or (un objet qui peut être utilisé pour regagner de la santé ou s’enrichir auprès du marchand). Attention, les œufs en or sont très, très rares dans Resident Evil 4. Si vous en trouvez un, gardez-le précieusement (il y en a un dans la salle du trône de Salazar).

Astuce de l’oeuf pour battre Ramon Salazar dans Resident Evil 4 // Source : Capture YouTube

À noter qu’il ne s’agit en aucun cas d’un bug, mais d’un énième easter egg (c’est le cas de le dire) imaginé par les développeurs (comme le coup de la cloche dans le village). Il est même teasé dans le jeu, via un défi optionnel intitulé « La Disgrâce de la famille Salazar ». Son objectif consiste à abîmer un portrait de Ramon Salazar insensible aux armes conventionnels. Il faut alors utiliser un œuf pour accomplir la tâche.

