Sortie discrètement sur Disney+, la comédie Unprisoned raconte la vie d’une mère célibataire, bouleversée par la sortie de prison de son père, après 17 ans de détention. Une série humoristique sympathique sur les relations père-fille, avec Kerry Washington (Scandal).

Vous avez envie d’une série courte, à mi-chemin entre Scandal et This is Us, et disponible sur une plateforme de SVOD ? Alors Unprisoned semble faite pour vous.

Disponible sur Disney+ depuis quelques jours, cette comédie sans prétention vous changera parfaitement les idées en ce mercredi 15 mars 2023.

La série Unprisoned sur Disney+, une comédie pleine de charme sur les liens familiaux

Paige est une thérapeute reconnue, qui partage ses conseils psychologiques et les détails de sa vie quotidienne sur les réseaux sociaux avec succès. En parallèle, sa vie de mère célibataire avec son fils, Finn, est réglée comme du papier à musique, avec un perfectionnisme un brin exagéré. Mais cet équilibre est bouleversé lorsque son père, Edwin, sort de prison après 17 ans de détention pour squatter sa chambre d’amis…

Autant vous prévenir dès maintenant : ne vous arrêtez pas au premier épisode d’Unprisoned, très scolaire et, disons-le, plutôt ennuyeux. La comédie, créée par Tracy McMillan et inspirée de sa propre vie, se bonifie plutôt au fil du temps, comme un bon vin. Et si vous allez probablement détester les personnages de la série au premier abord, on vous garantit qu’ils vous arracheront finalement quelques larmes d’ici la fin de la saison.

Un petit exploit permis par les performances convaincues et convaincantes de Kerry Washington (Scandal, Little Fires Everywhere) et Delroy Lindo (Malcolm X, The Good Fight), formidablement complémentaires dans les rôles de fille et père à la relation dysfonctionnelle. Brenda Strong (Desperate Housewives, 13 Reasons Why) fait même des apparitions hilarantes dans quelques épisodes.

Si Unprisoned garde les codes des séries à l’ancienne en 26 minutes sans chercher à renouveler le genre, elle offre tout de même des respirations originales et bienvenues grâce aux apparitions de Paige enfant, qui brise le quatrième mur pour délivrer des monologues face caméra.

Cette sitcom sur une famille recomposée n’est donc finalement pas si classique et parvient à développer un propos assez rafraîchissant sur les liens familiaux et la difficulté de se réadapter à la vie en société, après avoir passé tant de temps loin des siens. On adore ainsi voir Edwin apprendre à décrypter des emojis aubergine ou découvrir des boissons vegan. Après 8 petits épisodes, on regarde finalement ces personnages avec une tendresse inattendue, et l’on se surprend presque à réclamer une saison 2.

À voir si vous avez aimé : Scandal ; Little Fires Everywhere ; Black-ish ; Insecure ; This is Us ; Abbott Elementary

Scandal ; Little Fires Everywhere ; Black-ish ; Insecure ; This is Us ; Abbott Elementary À voir si vous cherchez : comédie ; romance ; retour de prison ; épisodes courts ; humour ; relation père-fille ; quête de rédemption ; pour aller mieux ; pas de violence ; sitcom ; liens familiaux ; saison courte

