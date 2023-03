Les séries les plus palpitantes ne se trouvent pas forcément sur Netflix, Disney+ ou Prime Video. Arte possède également de nombreux atouts en matière de contenus, documentaires ou non, parfaits pour enchaîner les épisodes sans prise de tête.

Vous avez envie de vous poser devant une petite série très courte et disponible sur une plateforme de SVOD ? Bingo : Arte propose de nombreux formats de seulement quelques minutes, tous plus passionnants les uns que les autres. Et tout ça, gratuitement.

Nous avons donc sélectionné 3 webséries, à voir sur le site d’Arte, en ce dimanche 12 mars 2023. Vous pouvez ainsi repenser votre sexualité de façon drôle et ludique avec Libres !, assister à une possible romance entre collègues devant 18h30 ou réviser votre Histoire version féminine (et féministe) avec Cherchez la Femme.

Cherchez la Femme // Source : Arte

La série Libres !, un sommet d’humour et de pédagogie sur les sexualités

On l’attendait depuis 2 ans et Arte a enfin répondu à nos prières : Ovidie (la série Des gens bien ordinaires) et Sophie-Marie Larrouy (le podcast À bientôt de te revoir) sont de retour pour nous jouer de (bons) tours en matière de sexualité, avec la saison 2 de Libres !. Disponibles depuis le mardi 7 mars 2023, ces 10 nouveaux épisodes animés abordent des thématiques modernes avec autant de sarcasme et de pertinence que la saison 1.

L’orgasme féminin, la contraception, la « tenue républicaine » ou le harcèlement en ligne sont ainsi décortiqués dans les moindres détails, pour mieux nous permettre de décomplexer notre rapport au cul et casser les barrières sexistes que la société nous impose.

Sans jamais se censurer ni édulcorer les termes, Libres ! développe un propos féministe qui fait un bien fou. Grâce à de petits épisodes de 3 minutes, la série est idéale pour réfléchir sans être noyé par des milliers d’informations. Ce n’est pas pour rien si la saison 1 a été un succès sur Arte avec plus de 60 millions de vidéos vues : Libres ! est tout simplement la meilleure façon de parler de sexualité avec bienveillance, dès l’adolescence.

Et pour aller plus loin, nous vous conseillons vivement de découvrir la bande-dessinée dont est adaptée la série, écrite par Ovidie et illustrée par Diglee : Libres ! Manifeste pour s’affranchir des diktats sexuels. Tant que vous y êtes, profitez-en pour dévorer leurs deux albums suivants, tout aussi libérateurs : Baiser après #MeToo et Tu n’es pas obligée.

La série 18h30, une comédie romantique du quotidien

Chaque jour, à 18h30 pétantes, Mélissa et Eric quittent leur lieu de travail. Et chaque soir, ils partagent les 5 minutes de trajet, à pied, jusqu’à leur arrêt de bus. L’occasion de débriefer sur leurs collègues envahissants ou leurs chefs intrusifs, mais aussi d’échanger sur leurs maux plus intimes et de se découvrir, l’un et l’autre… Jusqu’à développer des sentiments amoureux ?

On ne va pas se mentir : à sa sortie, en 2020, on n’attendait pas grand-chose de 18h30. Et puis, finalement, ce drôle de mélange entre une comédie romantique, un drame social et une satire du monde du travail nous a totalement séduits au fil des épisodes. On apprend, comme les personnages eux-mêmes, à découvrir ces protagonistes qui pourraient totalement être nos collègues dans la vraie vie. Et 18h30 a eu une idée de génie : faire reposer la saison 2 sur un twist absolument inattendu, qu’on ne vous dévoilera évidemment pas, mais qui renouvelle complètement la narration de la série.

Vous allez rire, pleurer et, parfois, vous agacer devant cette quarantaine d’épisodes, de 5 minutes chacun, qui sonnent comme une douce pause dans une journée bien chargée. 18h30 est une série pleine de tendresse, tout en plans-séquences, menée par le talent de Pauline Étienne (Le Bureau des Légendes) et Nicolas Grandhomme (Emily in Paris).

La série Cherchez la Femme, un hommage aux pionnières oubliées

Si les noms de Ada Lovelace, Lise Meitner, Elizabeth Magie, Ida Pfeiffer ou Alice Guy vous sont totalement inconnus, alors n’hésitez pas à réparer cette erreur en découvrant les 30 mini épisodes de Cherchez la Femme.

Ces 30 portraits de femmes qui ont marqué les siècles passés grâce à leurs inventions, leurs récits ou leurs découvertes scientifiques se distinguent par leur ironie constante et leur animation originale à partir de pages de livres. Il était grand temps de remettre en lumière ces pionnières, que les hommes ont souvent volontairement mises de côté, au fur et à mesure que l’Histoire s’écrivait.

Drôle et engagée, Cherchez la Femme rappelle les grandes heures des bandes-dessinées Culottées de Pénélope Bagieu, avec son atmosphère ultra ludique et divertissante. Vraiment, ne manquez pas cette collection de petites pastilles, aussi parfaite pour apprendre en famille en s’amusant, qu’idéale pour continuer à faire brûler la flamme de la révolution féministe.

