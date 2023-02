Bethesda va lancer un nouveau jeu Doom sur iOS et Android. Sa particularité ? Une direction artistique enfantine qui tranche avec le gore de la saga.

Depuis le tout premier épisode sorti dans les années 90, Doom est une saga liée à la violence graphique. Cela fait maintenant des lustres qu’on prend un malin plaisir à occire une horde de démons dans un torrent de sang. Doom Eternal, dernier opus en date, va même encore plus loin : grâce à la qualité graphique d’aujourd’hui, les développeurs peuvent offrir des effets gores toujours plus dégoûtants. Étrangement, Mighty Doom, futur épisode dévoilé par Bethesda le 21 février, ira à l’encontre de cette essence légendaire.

Mighty Doom affiche fièrement sa direction artistique bon enfant, animée par des jouets et un ton plus absurde. Bethesda indique que le titre, attendu pour le 21 mars sur iOS et Android, se situe dans « l’univers Doom ». On y incarnera Mini Slayer, qui doit se débarrasser de ses ennemis dans le but de sauver son… lapin de compagnie prénommé Daisy. Même le pitch peut être considéré comme adorable.

C’est Doom, mais avec des graphismes mignons

On pouvait difficilement s’attendre à ce que Doom prenne ce virage, quand on s’intéresse à son passé. On l’a vu s’aventurer dans un genre plus horrifique avec Doom 3 (ambiance hyper sombre), genre qui reste destiné à un public averti. Avec Mighty Doom, on sent quand même la volonté de s’adresser à plus de monde, en témoigne ce rendu graphique bien plus accueillant. Même les démons font moins peur, sauf peut-être quand ils passent de vie à trépas sous les coups de canon du Mini Slayer.

Si le rendu visuel a changé, le gameplay devrait continuer de mettre la frénésie au cœur des débats. Attention, Mighty Doom ne sera pas un jeu de tir en vue à la première personne, mais un « top-down shooter » intense (soit un jeu de tir, mais en vue du dessus). Le studio Alpha Dog Games a opté pour un schéma de contrôle simpliste, transformant l’expérience en « run & gun « (avancez et tirez). En ce sens, elle devrait s’avérer plus accessible que les autres jeux — ce qui est en totale adéquation avec les plateformes mobiles.

Il sera possible de personnaliser le Mini Slayer pour qu’il soit plus puissant, avec des armes plus dévastatrices, un meilleur équipement et des compétences spéciales. Il y aura aussi des mécaniques du genre rogue-lite, ce qui implique une part d’aléatoire dans les niveaux traversés. Enfin, on devra se battre contre des boss.

