Les premiers chiffres du lancement de la version PC de Returnal ne sont pas encourageants. L’ancienne exclusivité PS5 mérite mieux.

Au sein de la rédaction de Numerama, on adore Returnal. Le jeu, d’abord sorti sur PlayStation 5, est l’un des meilleurs titres de la console de Sony. Il repose sur un gameplay hyper plaisant, tirant en prime profit des spécificités de la DualSense (les gâchettes adaptatives, notamment). Quand Sony a officialisé le portage PC, on a vivement applaudi ce désir d’offrir plus de chance à un jeu vidéo qui le mérite. Mais le lancement s’avère plus que poussif d’après les premiers chiffres repérés par Video Game Chronicles le 20 février.

Comme le montrent les statistiques fournies par SteamDB, base de données liée à la plateforme de Valve, la version PC de Returnal réalise le pire deuxième lancement pour un titre estampillé PlayStation. À son plus gros pic de trafic, elle a réuni moins de 7 000 joueuses et joueurs, ce qui est vraiment peu pour un titre tout juste sorti (il est disponible depuis le 15 février 2023). Seul Sackboy: A Big Adventure a fait pire, avec à peine 610 personnes connectées en même temps.

Returnal (version PC) // Source : PlayStation

Returnal ne doit pas faire un flop sur PC

Quand on regarde les chiffres d’autres portages des jeux PlayStation sur PC, on constate qu’il y a normalement une vraie appétence du public. Un titre comme God of War a attiré plus de 74 000 curieux, alors que Sony a attendu bien plus longtemps pour le lancer sur PC (moins de deux ans pour Returnal, contre quasiment quatre ans pour God of War).

Le succès des jeux PlayStation sur Steam au lancement :

Pic maximum de joueurs sur Steam Returnal 6 691 God of War 73 529 Marvel’s Spider-Man 66 436 Horizon Zero Dawn 56 557 Sackboy: A Big Adventure 610 Uncharted: Legacy of Thieves Collection 10 851

Il est triste de constater que Returnal peine à attirer des gens, alors qu’il dispose pourtant d’une belle réputation. Sur l’agrégateur Metacritic, il affiche un joli score de 86 sur 100 tandis que la moyenne des joueuses et des joueurs s’établit à 7,3 sur 10 (sans doute en raison de sa difficulté relevée).

Le portage sur PC est d’excellente facture, à en croire certains médias. Dans son test publié le 15 février, GameSpot va jusqu’à affirmer : « Ce jeu de tir à la troisième personne frénétique, basé sur une progression rogue-lite, ne s’est jamais senti autant chez lui que sur cette plateforme. En plus d’atteindre un niveau de performance impossible sur PS5, Returnal sort avec de nouveaux paramètres graphiques, de nouvelles options d’upscaling et un modèle d’outil qui vous permet d’affiner au mieux votre expérience. » Et en branchant une DualSense sur son PC, on peut profiter de la même configuration de touches que sur PS5.

