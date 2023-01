[Deal du Jour] Dans le cadre des soldes d’hiver 2023, Amazon propose une réduction sur son nouveau Kindle. Cette nouvelle édition de la liseuse est plus légère et compacte que les versions précédentes. Elle se décline en deux modèles, un avec des publicités et l’autre sans. Les deux versions bénéficient de 15 % de réduction.

Quelle est la promotion sur cette liseuse ?

Le nouveau Kindle (modèle 2022) est en promotion pour les soldes d’hiver. La version avec pub est vendue 84,99 € au lieu de 99,99 €. Quant à la version sans publicités, habituellement vendue au prix de 109,99 €, elle est proposée en ce moment au prix de 94,99 €.

L’option avec publicités affiche du contenu sponsorisé sur l’écran de verrouillage de votre appareil ainsi qu’en mode veille.

C’est quoi, cette liseuse Kindle ?

Cette nouvelle édition du Kindle est plus légère que les versions précédentes. C’est d’ailleurs la liseuse d’Amazon la plus compacte à ce jour. Elle est dotée d’un écran tactile de 6 pouces, soit une diagonale de plus 15 cm. Son écran anti-reflets possède une définition de 300 pp et offre des textes plus nets. Le contraste est excellent et la luminosité est heureusement réglable. Cette dernière a tendance à être agressive quand elle est poussée au maximum. L’absence d’une option pour supprimer la lumière bleue, comme c’est le cas pour la gamme des Kobo, est aussi regrettable. Néanmoins, le confort de lecture reste agréable, grâce à son écran à encre électronique performant, ainsi que la présence du mode sombre.

Le Kindle se connecte sur un ordinateur via un câble USB-C. Vous pourrez y transférer vos eBooks, via le logiciel Calibre. Vous aurez aussi la possibilité d’acheter des livres directement sur la liseuse, dans la boutique Kindle dédiée. Cette dernière contient des eBooks payants, mais aussi des livres gratuits. Il existe aussi un abonnement Kindle à 9,99 euros par mois qui vous autorise la lecture de nombreux titres. Notez que le Kindle se prête très bien à la lecture de mangas.

Le Kindle 2022 est la plus compacte des liseuses d’Amazon // Source : Amazon

Est-ce que cette liseuse est une bonne affaire à ce prix ?

Moins de 100 euros pour les deux versions, c’est effectivement une bonne affaire. La mémoire interne du Kindle est de 16 Go. Vous pourrez y stocker plusieurs milliers de livres. Le menu de la liseuse est ergonomique et suffisamment réactif pour que la navigation soit agréable. De nombreux réglages sont présents, et les fonctionnalités de base pendant la lecture sont facilement accessibles. Police, taille du texte et luminosité sont réglables pour faciliter la lecture.

Amazon revoit l’autonomie de sa liseuse. Une seule charge via USB-C promet jusqu’à six semaines d’utilisation dans le cas d’une utilisation régulière. Dans le cas d’une lecture de l’intégrale d’À la recherche du temps perdu avec la luminosité maximum, comptez de quatre à cinq semaines. Enfin, ce Kindle est la plus écologique des liseuses d’Amazon. Elle est fabriquée à partir de 30 à 75 % de plastiques recyclés et 90 % de magnésium recyclé.

Pour aller plus loin avec les liseuses

👉 Consultez notre guide des meilleures liseuses en 2023

👉 Liseuse ou livre papier : quel est le plus écolo ?

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.