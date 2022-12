Si vous cherchez un défi semblable à Elden Ring, Epic Games Store vous offre Mortal Shell. C’est gratuit le 29 décembre jusqu’à 17 heures.

Elden Ring a été désigné jeu de l’année, non sans raison. Très exigeant, le jeu est d’une beauté époustouflante et offre une expérience marquante, de l’avis des joueurs et des joueuses qui ont osé braver l’Entre-terre. Mais voilà, peut-être avez-vous fini l’aventure proposée par FromSoftware et êtes désormais à la recherche d’un nouveau défi aussi grandiose qu’Elden Ring.

Il existe plusieurs autres jeux qui sont tout aussi challengeants — nous avons un guide des jeux les plus exigeants à découvrir après Elden Ring. Mais si vous n’avez pas envie de dépenser un euro, vous pouvez saisir l’opportunité donnée par l’Epic Game Stores. En ce moment, la plateforme offre un jeu par jour. Et aujourd’hui, c’est Mortal Shell.

Une belle ambiance ténébreuse et angoissante, tout ce qu’on aime. // Source : Playstack

Mortal Shell est une sorte d’Elden Ring-like. Ou plutôt, un Dark Souls-like, car le titre développé par Cold Symmetry est sorti bien avant le chef-d’œuvre de l’année — mais des années après la trilogie Dark Souls, du même studio FromSoftware. Vous suivez ? Toujours est-il que c’est plutôt un bon jeu — vous pouvez lire notre test de Mortal Shell — et qu’il vous testera.

Vous avez jusqu’à 17 heures pour le récupérer.

Pour récupérer Mortal Shell

Rendez-vous sur l’application de l’Epic Games Store sur votre PC ou passez par le site web d’Epic depuis n’importe quel appareil.