Sega a annoncé plusieurs mises à jour pour Sonic Frontiers. Elles ajouteront gratuitement du contenu, dans la tradition des jeux-service.

Longtemps moqué pour sa première bande-annonce de gameplay risible et les explications assez floues de Sega, Sonic Frontiers s’est finalement taillé une bonne petite réputation. Et celles et ceux qui y ont cru vont être récompensés : dans un tweet publié le 30 novembre, Sega a partagé un calendrier des mises à jour à venir. Le menu s’annonce copieux pour ce jeu vidéo au contenu qu’on pensait figé à tout jamais.

Les développeurs vont tellement faire évoluer Sonic Frontiers qu’on pourrait le classer dans la catégorie des jeux-service. Ces titres sont pensés pour durer dans le temps grâce à de multiples mises à jour modifiant le contenu (le meilleur représentant s’appelle Fortnite). C’est une officialisation assez inattendue, mais une excellente nouvelle pour les fans du hérisson bleu. Il s’agit aussi du meilleur moyen de faire vivre un jeu dans le temps.

Les contenus à venir dans Sonic Frontiers // Source : Sega

Tout ce qui est prévu pour Sonic Frontiers dans le futur

Premier point à savoir : il n’y aura aucune mise à jour majeure avant 2023. L’an prochain, Sonic Frontiers en recevra au moins trois, selon un calendrier que Sega n’a pas précisé. La firme nippone a quand même détaillé les futures nouveautés qui seront intégrées dans la dernière aventure en date de la mascotte. Certaines sont très intéressantes.

Voici ce que Sonic Frontiers recevra en 2023 :

Un Juke Box, sans doute pour sélectionner la chanson qu’on souhaite écouter pendant nos balades ;

Un mode Photo, pour immortaliser Sonic ;

Des nouveaux défis ;

Un événement centré sur l’anniversaire de Sonic ;

Toujours plus de nouveaux défis (pour la zone ouverte) ;

Des nouveaux personnages Koco à ramasser ;

Plus de héros jouables ;

Une histoire inédite à découvrir.

Tout sera gratuit, même le contenu ambitieux qui permettra de poursuivre l’intrigue. Sega aurait pu miser sur une extension payante, comme c’est souvent le cas pour ce type d’ajout. Cette générosité est applaudie par plusieurs fans.

AND IT’S ALL FREE?!



Nah pack it up boys GOTY discussion is over pic.twitter.com/shGvrwJhZW — TheNCSmaster (@TheNCSmaster) November 30, 2022

Sega va, en quelque sorte, récompenser les joueuses et les joueurs qui ont donné sa chance à Sonic Frontiers. Si l’ensemble de la presse n’a pas été tendre, le public s’est montré bien plus bienveillant avec ce jeu-concept qui offre une nouvelle direction à Sonic. Sur Metacritic, la moyenne dépasse les 8 sur 10, avec des commentaires très positifs. « C’est le meilleur jeu Sonic en 3D depuis très, très longtemps. Aucun mot ne peut exprimer à quel point j’aime ce jeu », indique par exemple Bomberblur. Sur Steam, les évaluations sont « extrêmement positives ». « TL;DR : C’est du bon Sonic et on n’y croyait plus ! Les présentations ne m’avaient pas donné envie alors que manette en mains, c’est le feu », souligne EdgeMiles.

Malgré des vents contraires et un planning défavorable (il est sorti la même semaine qu’un certain God of War Ragnarök), Sonic Frontiers a su convaincre du monde. Et ces contenus gratuits à venir lui fourniront une postérité méritée, avec une communauté choyée comme elle le mérite. Chez Numerama, on est fiers d’avoir défendu Sonic Frontiers.