L’homme derrière la saga culte Gran Turismo a récemment indiqué que les jeux de course pourraient arriver sur PC. Ce serait historique.

L’heure des grosses exclusivités PlayStation est-elle révolue ? Pas tout à fait, mais cela en prend vraiment le chemin. Dans des propos relayés par GTPlanet le 27 novembre 2022, Kazunori Yamauchi a sous-entendu que la saga Gran Turismo pourrait sortir sur PC. Depuis 25 ans, les jeux de course ne sont disponibles que sur des consoles PlayStation.

Tout porte à croire que l’on pourrait prochainement assister à un moment historique. Voir Sony céder Gran Turismo à une autre plateforme ne serait pas anodin. Ce serait le sens de l’histoire : en mai dernier, Jim Ryan, patron de la branche PlayStation, promettait qu’environ la moitié des jeux Sony sortiraient sur PC et/ou mobile à l’horizon 2025. « Nous avons l’opportunité de passer d’une situation dans laquelle nous sommes présents sur un petit segment à une autre où nous sommes présents presque partout », justifiait-il.

Gran Turismo 7. // Source : Polyphony Digital

Gran Turismo, bientôt sur PC ?

Attention, le studio Polyphony Digital n’a pas (encore ?) officialisé l’arrivée de Gran Turismo 7 sur PC. Mais, les développeurs sont en train d’étudier cette possibilité. Aux yeux de Kazunori Yamauchi, il reste quand même à élucider le problème des contraintes techniques : « Gran Turismo est toujours un jeu très peaufiné. Il n’y a pas beaucoup de plateformes qui peuvent le faire tourner en 4K et en 60 fps de manière native, et il faut parfois limiter la plateforme. Ce n’est pas un sujet facile. »

On rappelle quand même que Gran Turismo 7, le dernier opus en date, tourne parfaitement sur PlayStation 4 et PlayStation 4 Pro — certes avec un rendu moins valorisant que sur PlayStation 5. Sur PC, plus la configuration sera musclée, plus la simulation pourra arborer ses vertus esthétiques (en matière de modélisation, notamment). À condition que l’optimisation soit réussie… Là, se trouve le challenge de Polyphony Digital : développer une version de Gran Turismo 7 suffisamment polyvalente pour tourner sur un maximum de PC. Asobo y est parvenu avec Microsoft Flight Simulator, une simulation qui touche au sublime.

L’historique de la saga Gran Turismo :

Jeu Plateforme(s) Année Gran Turismo PlayStation 1997 Gran Turismo 2 PlayStation 1999 Gran Turismo 3: A-Spec PlayStation 2 2001 Gran Turismo Concept PlayStation 2 2002 Gran Turismo 4 Prologue PlayStation 2 2003 Gran Turismo 4 PlayStation 2 2004 Gran Turismo HD PlayStation 3 2006 Gran Turismo 5 Prologue PlayStation 3 2007 Gran Turismo PSP PSP 2009 Gran Turismo 5 PlayStation 3 2010 Gran Turismo 6 PlayStation 3 2013 Gran Turismo Sport PlayStation 4 2017 Gran Turismo 7 PS4 & PS5 2022

L’éventuelle arrivée de Gran Turismo sur PC accompagne une vraie volonté d’étendre la licence au-delà de l’écosystème PlayStation. Un film est d’ailleurs actuellement en production, sous l’égide du réalisateur Neil Blomkamp. Au casting, on retrouvera David Harbour (Black Widow, Stranger Things) ou encore Orlando Bloom.