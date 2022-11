Le jeu vidéo Star Wars: Squadrons est gratuit pendant quelques jours sur l’Epic Games Store. Si la simulation de combat spatial vous plaît, c’est une bonne opportunité.

Ça y est, le dernier épisode de la série Andor a été diffusé et vous êtes déjà en manque de Star Wars ? Si vous êtes joueur ou joueuse, bonne nouvelle : jusqu’au 1er décembre 2022, vous avez la possibilité de récupérer gratuitement le jeu vidéo Star Wars: Squadrons sur l’Epic Games Store. Une fois acquis, vous conservez le jeu indéfiniment.

Comment obtenir Star Wars: Squadrons ?

Connectez-vous à votre compte Epic Games Store, via l’application ;

Cliquez sur l’onglet « Boutique », dans le panneau de gauche ;

Descendez jusqu’à la section « Jeux gratuits » dans la zone centrale ;

Cliquez sur le jeu Star Wars: Squadrons ;

Cliquez ensuite sur le bouton orange « Obtenir », à droite ;

Confirmez avec le bouton bleu « Confirmer la commande » sur la nouvelle page ;

Appuyez sur le bouton « J’accepte » dans la fenêtre ;

Et voilà : le jeu est maintenant inscrit dans votre ludothèque.

Star Wars: Squadrons // Source : Electronic Arts

Sorti à l’automne 2020, Squadrons est l’héritier des célèbres X-Wing et TIE Fighter, deux classiques des jeux issus de Star Wars, qui ont marqué les années 90. Dans ces deux titres, on embarque à bord d’un chasseur et on se bat contre d’autres vaisseaux ennemis. En somme, c’est exactement comme des batailles aériennes, mais dans l’espace.

Nous avions pu tester Star Wars: Squadrons à sa sortie et les impressions laissées par le titre avaient été très favorables — pour peu que l’on aime les joutes spatiales, car il n’y a que cela. Si vous rêviez d’embarquer dans un X-Wing ou un chasseur TIE, ou si vous attendiez un digne successeur des titres mentionnés précédemment, alors Squadrons est un bon choix.

Attention toutefois : Squadrons n’est pas très commode à prendre en main. Il oscille entre de l’arcade et de la simulation et il faudra avoir un peu de dextérité pour vous imposer en multijoueur — si c’est trop pénible, vous avez bien sûr un mode solo, qui vous plongera dans une histoire loin d’être décevante. Une quinzaine de missions vous attendent.

Si vous manquez le créneau pour récupérer Squadrons gratuitement, sachez que le jeu coûte sinon 40 euros. Vous pouvez alors l’acheter quand même ou bien croiser les doigts en espérant une future offre — par exemple lorsque sortira le film Rogue Squadron, un film qui mettra justement en scène un escadron de pilotes spatiaux, que l’on attend maintenant après 2023.