Une arme particulièrement difficile à débloquer dans Call of Duty fait actuellement la joie des spéculateurs qui la vendent sur eBay.

Sur eBay, on peut vendre des armes, à condition qu’elles soient virtuelles. C’est le constat que l’on peut faire en tapant les mots-clés ‘call of duty m13b’ dans la barre de recherche du site d’enchères. Plusieurs joueurs opportunistes de Call of Duty: Modern Warfare II et Call of Duty: Warzone 2.0 proposent effectivement l’arme M13B à la vente, pour que les autres puissent l’acheter en un clic.

Selon les informations d’Eurogamer publiées le 24 novembre, ce phénomène est dû à la difficulté pour débloquer l’arme en question quand on joue à Call of Duty. Pour l’heure, on ne peut l’obtenir qu’en réalisant un défi spécifique dans le nouveau mode de jeu introduit dans le Battle Royale Call of Duty: Warzone 2.0. Et certaines personnes un peu flemmardes préfèrent donc payer quelques euros plutôt que d’accomplir la tâche.

Fusil M13B dans Call of Duty // Source : Activision

S’enrichir en vendant une arme de Call of Duty sur eBay

Pour ajouter le M13B, un fusil d’assaut qui associe cadence de tir élevée et faible recul (soit deux qualités très appréciées), à son arsenal, il faut obligatoirement lancer une partie de DMZ dans Call of Duty: Warzone 2.0. Dans ce « mode d’extraction en monde ouvert, axé sur la narration », les joueuses et les joueurs peuvent accomplir librement différentes missions. L’une d’entre elles consiste à éliminer un ennemi contrôlé par une intelligence artificielle. Baptisé le Chimiste, il permet ensuite de récupérer le M13B.

Toutefois, ce challenge est particulièrement corsé pour plusieurs raisons :

Seule la première équipe de la partie qui tuera le Chimiste pourra débloquer le M13B ;

Le Chimiste se trouve dans une zone de radiation, qui occasionne des dégâts (sauf si on porte un masque à gaz) ;

Il est conseillé d’être au moins trois pour battre le Chimiste, lourdement protégé ;

Un seul joueur de l’escouade peut obtenir le M13B.

Fusil M13B de Call of Duty sur eBay // Source : Capture d’écran

Le dernier point suggère qu’il faudra recommencer le défi plusieurs fois pour que tous les membres d’une même équipe puissent obtenir le sésame. Fort heureusement, des petits malins ont trouvé un moyen de contourner le système : pour débloquer le M13B, il suffit de le porter à la fin d’une partie. L’astuce consiste alors à lancer un autre match et compter sur un ami généreux pour vous donner l’arme (à condition, bien sûr, d’avoir déjà tué le Chimiste). Elle sera ensuite accessible dans Call of Duty: Modern Warfare II et les autres modes de Call of Duty: Warzone 2.0. Il existe une alternative : tuer un autre joueur qui porte le M13B, mais il faut être un peu chanceux.

C’est cette faille, susceptible d’être prochainement corrigée par un patch, qui permet à certaines personnes de s’enrichir en revendant ce M13B (entre 4 et 8 €). Le vendeur, après avoir été payé, donne rendez-vous à l’acheteur dans le mode DMZ pour la livraison — un processus qu’il peut répéter à l’infini. Bien sûr, Activision finira par la vendre dans sa boutique via un pack d’armes.