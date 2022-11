Selon les informations de la Lettre A, confirmées par Variety, Salto serait à vendre. TF1 et M6 veulent se débarrasser de leurs parts, tandis que France Télévision n’en fait plus sa priorité.

Ce n’est pas vraiment une surprise pour quiconque s’intéresse à l’actualité des médias : l’avenir de Salto, s’il y en a un, n’impliquera pas l’alliance TF1/M6/France Télévisions. Dans un article publié le 21 novembre, Variety confirme l’information de la Lettre A selon laquelle TF1 et M6 jettent l’éponge. Les deux géants des médias, qui ont monté leurs propres services de streaming (myTF1 Max et 6play Max), ne croient plus au service de streaming lancé en 2020. Ils souhaitent vendre leurs parts pour que Salto vive sans eux, mais trouver un repreneur ne sera pas aisé.

Canal+ peut-il racheter Salto ?

Variety indique que le conseil d’administration de Salto s’est réuni le 17 novembre. TF1 et M6 ont notamment cité des problématiques anticoncurrentielles pour justifier leurs envies de ne plus être aux commandes de Salto. Cependant, tous deux seraient d’accord pour continuer à diffuser leurs chaînes et leurs programmes en avant-première sur le service, dans l’hypothèse où il survivrait. Reste à savoir sous quelles conditions, puisque TF1 et M6 font payer les entreprises comme myCANAL ou Molotov pour accéder à leurs programmes.

France Télévisions, lui, n’a pas encore indiqué ce qu’il comptait faire. Peut-il rester seul aux commandes de Salto ? Ce qui est sûr, c’est qu’il ne rachètera pas les parts des deux autres. Initialement, France TV espérait se retirer de Salto après la fusion de TF1 et M6… Mais celle-ci n’aura pas lieu.

Toutes les chaînes disponibles dans Salto. // Source : Salto

Pour que Salto vive, il faudra donc un repreneur des parts de TF1 et M6. Un nom est évoqué par les différents médias qui suivent l’affaire : Canal+. Mais pourquoi Canal+ voudrait-il d’un service qui n’offre ni plus ni moins que la même chose que myCANAL, en moins bien ? Salto dispose de quelques productions originales (que Canal+ pourrait acheter si Salto ferme) et d’un accès au replay des chaînes en avant-première. Par ailleurs, Canal+ finalise actuellement l’acquisition d’OCS.

Si Salto ne trouve pas de repreneur et que TF1 et M6 veulent partir, alors le service fermera probablement.