La nouvelle vague de chaînes YouTube à suivre vient d’arriver. Dans cette sélection de février 2023, on va vous parler de jeux vidéo et d’expériences scientifiques, de progrès dans l’intelligence artificielle et de trains, mais aussi de questionnements pas si idiots. Rendez-vous également dans nos archives YouTube pour découvrir les précédentes éditions.

The Action Lab

Vous avez gardé de bons souvenirs de vos expériences scientifiques en physique-chimie ? Le vidéaste derrière la chaîne The Action Lab aussi. Sauf que lui a poussé le vice jusqu’à devenir docteur en génie chimique. Les compétences qu’il a acquises au fil de son parcours scolaire lui permettent aujourd’hui de proposer des vidéos assez spectaculaires.

NostalGeek

Les réflexions autour du jeu vidéo vous séduisent ? La chaîne NostalGeek aura de quoi vous solliciter intellectuellement. Voilà quelques exemples de thèmes : L’Étrange Renouveau du MMORPG ; Le Mythe de la Difficulté ; Ghost of Tsushima : La Fin d’une Génération ? Le Jeu Vidéo, un Art Total ? Ce qui rend la fantasy Witcher si Humaine.



Clé 2 Berne

Alors comme ça, on a une passion pour le rail ? On a un petit penchant ferrovipathe ? Ou alors, vous souhaitez juste comprendre comment marche un train : dans tous les cas, rendez-vous sur la chaîne Clé 2 Berne. Vous apprendrez pourquoi la canicule peut ralentir la circulation ferroviaire. Comment marche un aiguillage. Ou ce que sera le TGV du futur.

Lanterne Cosmique

« De l’hypercuriosité, des questions et de la Science. Notre Univers est badass. » La description de la chaîne YouTube de Lanterne Cosmique est brève, mais claire. Et, on va pouvoir avoir enfin des réponses à des questions aussi inattendues que le poids d’un nuage, le sens de la vie, la communication avec les extraterrestres ou la taille des arbres. Oui, oui.

Two Minute Papers

Quelle époque pour vivre ! Sur la chaîne YouTube Two Minute Papers, on parle beaucoup des progrès en matière d’intelligence artificielle, d’algorithme, de robotique et de puissance de calcul. C’est une bonne occasion de voir à quel point l’outil informatique progresse, et progresse vite. Ce qui existait il y a deux ans à peine semble parfois déjà si obsolète.

