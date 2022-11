Blizzard va sortir début décembre un nouveau personnage pour Overwatch 2. Il s’appelle Ramattra et c’est un tank qui adopte deux formes en combat.

Les détails manquent, mais on connaît déjà le prochain personnage qui arrivera dans Overwatch 2 : il s’agit de Ramattra, un personnage robotique — un « omniaque » dans l’univers du jeu vidéo –, semblable à un autre héros déjà bien connu de la communauté : Zenyatta. Mais, alors que ce dernier assure le rôle de soigneur / support, Ramattra officiera comme tank.

Pour qui ne sait pas trop ce qu’est un tank, il s’agit d’un rôle consistant à ouvrir la voie pour ses coéquipiers et d’encaisser les dégâts en les protégeant. Il y en a dix actuellement dans le jeu, comme Chopper, Reinhardt ou Winston. Chacun de ces tanks dispose de techniques particulières, qui influent sur la manière de le jouer.

Un tank qui se métamorphose à la volée

Ce sera aussi le cas avec Ramattra, même si Blizzard n’a pas encore tout dit de ce personnage — hormis la publication d’une vidéo racontant son passé. On comprend que l’intéressé a subi quelques séquelles dans son passé. La cohabitation ne s’est ainsi pas très bien passée. Et le pacifisme initial de l’omniaque a laissé place à une politique un peu plus radicale.

Ce nouveau personnage a été présenté pendant la finale de l’Overwatch League, au début du mois, mais Blizzard s’est bien gardé pour le moment de détailler en vidéo son gameplay — il y a toutefois quelques vidéos qui montrent des images statiques de Ramattra en jeu. Blizzard doit en dévoiler plus dans les semaines qui viennent, en amont de sa sortie courant décembre.

Ramattra calme. // Source : Blizzard

Ramattra est un tank capable d’adopter deux formes : une forme omniaque et une forme némésis. Cette métamorphose dans un aspect puis dans l’autre joue sur la psyché en mauvais état de Ramattra, qui atteint par moments un point de rupture. En forme némésis, notamment, Ramattra doit être capable de percer les lignes et de prendre à revers les adversaires.

On devine que tout le challenge pour celles et ceux qui utiliseront Ramattra en jeu sera d’avoir le flair pour déterminer quand basculer d’une forme à l’autre, selon les mouvements de son équipe et le comportement des ennemis. Ramattra semble être davantage proche d’une D.Va, qui fait du harcèlement, spécialement sur les flancs, qu’un Reinhardt, qui est bien devant.

En termes de design, il apparaît que Ramattra peut mobiliser des poings géants lors de ses phases en némésis, et sa forme doit apparaître saisissante à ce moment-là — pour ne pas dire intimidante. Cela doit refléter le moment où son caractère bascule dans un état second. Il reste à voir comment cela rendre à l’écran, car Overwatch 2 tout de même un jeu au design très convivial.

Comment avoir Ramattra dans Overwatch 2 ?

Tout comme Kiriko, Ramattra devrait être accessible via le passe de combat dans Overwatch 2. Il s’agit d’un nouveau mécanisme de monétisation pour Blizzard, qui vise à inciter le public à dépenser de l’argent pour avoir le personnage sur le champ ou après une longue période de jeu. On ne sait toutefois pas précisément quelles sont les conditions d’obtention.

Numerama a pu participer une interview avec des cadres d’Overwatch 2 (Dion Rogers en charge de la direction artistique, Alec Dawson responsable principal du design des héros et Gavin Jurgens-Fyhrie, à la tête de la narration), mais les trois sont restés évasifs quant à l’accès à Ramattra durant la saison deux d’Overwatch 2, prévue pour le 6 décembre.

Ramattra moins calme. // Source : Blizzard

À titre de comparaison, Kiriko nécessite d’atteindre le palier 55 (sur 80) dans le passe de combat de base pour être débloquée. C’est un palier élevé, mais pas hors d’atteinte. Les responsables ont éludé la question, indiquant qu’il s’agit d’un débat permanent au sein de l’équipe. En filigrane, les journalistes voulaient savoir si un palier plus accessible pouvait être envisagé.

La même prudence a pu être observée chez Blizzard lorsque Numerama a voulu savoir si Ramattra aura bien accès au mode PVE (qui est actuellement absent dans Overwatch 2, mais constitue le principal changement par rapport au premier opus) et, le cas échéant, quand et comment. On ne sait presque rien du mode PVE et, par conséquent, le studio n’a pas non plus voulu trop en dire.

Il faudra donc attendre un peu pour connaître les précisions de Blizzard quant au PVP pour Ramattra et beaucoup pour découvrir si, et comment, Ramattra figurera dans le PVE. En attendant, les joueurs et les joueuses n’ont pas manqué de noter que Ramattra existait déjà dans le jeu via une cinématique. À l’époque, c’était dans le cadre d’un événement en jeu, en 2019.