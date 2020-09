Il y a une nouvelle plateforme qui se lance dans le secteur de la SVOD. Il s'agit d'UniversCiné, un service déjà très présent dans la vidéo à la demande.

Il y a un nouveau challenger qui vient de s’avancer dans l’arène déjà bien pleine de la vidéo à la demande par abonnement (SVOD). Son nom ? UniversCiné. Un nom qui vous est peut-être familier : cette société française est déjà présente depuis plus de dix ans dans la vidéo à la demande (VOD). Sa plateforme a été lancée en 2007, mais l’initiative remonte plus loin encore, puisque ses origines datent de 2001.

D’où vient UniversCiné ?

La plateforme de vidéo à la demande revendique une ligne « 100 % française, 100 % indépendante et 100 % engagée ». UniversCiné a vu le jour au milieu des années 2000, plus exactement lors des rencontres cinématographiques de Dijon de 2006. C’est à cette date qu’a été lancé le site d’UniversCiné, à l’époque orienté sur la VOD. Près de 8 000 films sont proposés en VOD aujourd’hui.

À l’époque, l’aventure avait rassemblé 34 producteurs de cinéma indépendants français. Selon la société Le Meilleur du Cinéma Français, qui a vu le jour en 2001 et qui est derrière UniversCiné, il y a aujourd’hui plus de quarante producteurs et distributeurs indépendants français de cinéma qui se sont rassemblés pour proposer et alimenter cette plateforme VOD dédiée au cinéma indépendant.

Quel est le catalogue d’UniversCiné ?

L’offre se veut intégralement tournée vers les films. Passez votre chemin si vous cherchez des séries. Dans un premier temps, le catalogue contiendra au moins 700 films. Ce nombre doit passer à plus de 1 000 courant 2021. UniversCiné promet des blockbusters, mais aussi des longs métrages indépendants, des documentaires, des films d’auteur, des courts métrages, des classiques, des œuvres pour enfants, etc.

Qu’est-ce qu’on trouvera, plus concrètement ? Parmi les quelques affiches mises en avant sur UniversCiné, l’on peut citer par exemple Terminator de James Cameron ou bien Raging Bull de Martin Scorsese. Léviathan, d’Andreï Zviaguintsev, prix du scénario à Cannes, figure aussi au catalogue, tout comme Certains l’aiment chaud, avec Marylin Monroe, et Take Shelter, qui réunit Jessica Chastain et Michael Shannon.

Combien coûte l’offre d’UniversCiné ?

Deux offres sont annoncées : un abonnement mensuel à 6,99 euros (comme Disney+) ou bien un forfait annuel à 69,99 euros — ce qui ramène le prix mensuel à un peu plus de 5,8 euros. À titre de comparaison, Netflix démarre à 7,99 euros par mois, AppleTV+ à 4,99 euros, Amazon Prime Video à 5,99 euros et OCS à 9,99 euros. MyCanal, lui, est à 19,99 euros, mais il donne accès à d’autres offres SVOD.

Si vous optez pour l’abonnement mensuel, UniversCiné vous offre sept jours d’essai. Dans le cas de l’offre annuelle, ce sont deux mois qui sont offerts. La plateforme précise aussi que ses formules sont sans engagement — vous pouvez vous arrêter quand vous voulez — et qu’elles n’ont pas de reconduction tacite : à vous de vous réabonner au bout d’un an si cela vous plaît.

Quelles fonctionnalités sur UniversCiné ?

UniversCiné annonce que la majorité des films est proposée en haute définition. Attention : il s’agit d’une définition large de la HD, puisque c’est la définition en 720p (HD Ready) qui est évoquée, et non pas le 1080p (Full HD). Faute de HD, les autres films seront proposés en qualité standard, c’est-à-dire en 480p. La norme de l’ultra haute définition (4K) n’est pas évoquée sur le site.

UniversCiné propose un mode déconnecté, qui permet de télécharger en amont un ou plusieurs films et ainsi les voir plus tard sans connexion Internet active. Le site accepte aussi le fonctionnement de trois écrans en simultané, si votre débit est suffisant pour gérer trois films en streaming en même temps.

Le service fonctionne avec divers terminaux (PC, Mac, smartphone, tablette), si les O.S. sont au moins Windows 7, Mac OSX 10.7, iOS 7 et Android 4.3. Il est aussi évoqué une compatibilité avec les téléviseurs, ce qui suggère qu’il est possible de diffuser le flux vidéo vers un écran de TV, via une liaison sans fil, via un petit périphérique comme le Chromecast ou via AirPlay.

À quelle date ouvre la SVOD d’UniversCiné ?

Le lancement est fixé au 22 septembre 2020, au premier jour de l’automne.

