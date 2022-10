Henry Cavill a officialisé sur Instagram son retour dans le rôle de Superman, après un caméo à la fin de Black Adam. L’acteur Dwayne Johnson se confie lui aussi sur ce retour.

Il aura suffi d’un seul message Instagram pour susciter un buzz monumental : Henry Cavill a annoncé son retour dans le rôle de Superman et Clark Kent. L’interprétation de ce rôle iconique par l’acteur avait largement été saluée. Mais, depuis qu’il a rangé le costume en 2017, après Justice League, les fans de DC Comics ne demandaient qu’une chose : son retour. C’est chose faite.

Dans la vidéo postée sur son compte, Henry Cavill révèle sa présence à la fin du film DC, Black Adam, sorti en octobre 2022 (il n’hésite donc pas à spoiler, mais en sachant très bien que, inévitablement, l’information allait faire le tour du web aussi vite le film sorti). Et, en effet, le Superman d’Henry Cavill apparaît lors d’une scène post-générique.

« Merci pour votre patience, elle sera récompensée », tease l’acteur. Mais que sait-on exactement de ce retour ? C’est à Dwayne Johnson que l’on doit quelques explications, lors d’une interview.

Henry Cavill en Superman, c’est « écouter les fans »

« Cette scène post-générique a été préparée pendant six ans », confie Dwayne « The Rock » Johnson au magazine Entertainment Weekly, en se disant par ailleurs très ému. Il semblerait même que l’ancien catcheur ait joué un rôle dans ce grand retour : « Il a fallu beaucoup de temps pour amener le studio à un tel aboutissement. Il y a eu des discussions, des feuilles de calcul, je faisais des appels Zoom. (…) Mais nous étions convaincus qu’il y avait une continuation [pour Cavill] au rôle de Superman. Car il ne l’a jamais quitté. Il y a des histoires à raconter. »

Henry Cavill revient dans le rôle de Superman, 5 ans après sa dernière apparition. // Source : Warner Bros.

En se livrant à Entertainment Weekly, Dwayne Johnson décrit au passage « une nouvelle ère dans l’univers DC ». Celle-ci se caractérise par une ambition primordiale selon lui : « écouter les fans (…), et pas seulement dire que vous le faites, mais écouter réellement les fans. »

Pour lui, l’effet Cavill avec Superman vient de là : « Ce que vous voyez à la fin du film, et ce pour quoi tout le monde en perd déjà la tête, c’est ce qu’il se passe quand on écoute les fans. C’est aussi le reflet de la construction de quelque chose de grand », affirme Dwayne « The Rock » Johnson. Quant à la suite, justement, il est clair pour lui que l’univers DC va continuer à se développer autour de la JSA — Justice League of America — avec des personnages iconiques comme Superman, mais aussi de nouveaux arrivants et de nouvelles arrivantes dont on n’a jamais vu l’adaptation à l’écran.