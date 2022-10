Les 11 et 12 octobre, Amazon organise un événement Prime Day. Il y a de bonnes affaires à découvrir au rayon jeux vidéo.

Amazon a une offre pour les joueurs et les joueuses en ce mardi 11 octobre, coup d’envoi d’un nouvel événement Prime Day. Pendant deux jours, il est possible de faire d’excellentes affaires sur la plateforme commerciale, à condition d’être abonné au service.

Tous les rayons sont concernés. Du côté des jeux vidéo, des productions récentes sont proposées à des tarifs particulièrement attractifs. Voici notre sélection de cinq jeux vendus sous la barre des 35 €.

Les meilleures offres gaming pendant les Prime Days 2022 d’Amazon

Halo Infinite (Xbox) — 19,99 €

Halo Infinite. // Source : Capture Xbox

Halo Infinite était déjà proposé en promotion au même prix lors du dernier Prime Day d’Amazon. Mais, cela ne veut pas dire qu’il s’agit d’un mauvais jeu. Bien au contraire. Repoussé de plusieurs mois, le dernier volet de la saga culte de Microsoft s’appuie sur une campagne solo captivante. La structure semi-ouverte et le gameplay hyper plaisant portent ce jeu de tir futuriste exclusif à Xbox.

Planet Coaster Console Edition (PS5) — 22,99 €

Planet Coaster Console Edition.

Qui n’a jamais rêvé de monter de A à Z un parc d’attractions ? C’est ce que propose Planet Coaster, jeu de gestion qui va même un peu plus loin en permettant de concevoir des montagnes russes (attention, c’est un peu complexe). En prime, le jeu est beau.

Assassin’s Creed Valhalla (PS4, PS5) — 33,99 €

Assassin’s Creed Valhalla. // Source : Ubisoft

En attendant la sortie d’Assassin’s Creed Mirage, vous avez largement le temps de découvrir Assassin’s Creed Valhalla. Il reprend les bases établies par Assassin’s Creed Origins, avec un gameplay qui lorgne du côté des RPG. Cet opus se déroule à l’ère viking et propose un contenu immense, susceptible de vous occuper pendant plusieurs dizaines d’heures.

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Xbox) — 24,99 €

Marvel’s Guardians of Galaxy. // Source : Square Enix

Comme son nom l’indique, Marvel’s Guardians of the Galaxy est l’adaptation du comics Les Gardiens de la Galaxie. On retrouve la bande de joyeux lurons, qui doivent remplir des objectifs périlleux. La grande force du jeu vidéo édité par Square Enix ne se situe pas dans son action, plutôt dans son écriture. Vous risquez de rire beaucoup devant Marvel’s Guardians of the Galaxy. Comme devant les films.

Syberia: The World Before – Deluxe Edition (PC) — 30,99 €

Kate Walker dans Syberia The World Before. // Source : Microids

Dans le genre narratif, Syberia : The World Before s’est imposé dès sa sortie comme un incontournable. Outre son duo d’héroïnes, le jeu vidéo mise sur une direction artistique captivante. En résulte une belle aventure, parfaitement écrite et bien mise en valeur.

