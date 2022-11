Décembre arrive. Le froid, la neige, Noël et notre sélection de chaînes YouTube. Cette fois, il sera question d’histoire, d’éthique, d’occultisme, de foot et de jeux vidéo.

En décembre, la perspective des fêtes de fin d’année va forcément occuper une place importante. Mais, si vous voulez vous aérer l’esprit, voilà de quoi renouveler vos abonnements sur YouTube. Et, si vous en voulez plus, n’hésitez pas à parcourir nos archives ! Retrouvez-nous aussi sur YouTube, Instagram et TikTok. On espère vous y croiser !

Philoxime

L’éthique et la philosophie politique sont les deux obsessions de Philoxisme, une chaîne animée par Maxime, enseignant-chercheur. Son projet ? Parler des grandes théories éthiques contemporaines et s’en servir pour penser le numérique, les pandémies et le changement climatique. Belle ambiance. Mais, il promet des gifs et des animaux rigolos, alors ça va.

The Armchair Historian

L’histoire racontée sous la forme d’épisodes animés ? C’est le but de la chaîne The Armchair Historian, qui s’adresse aux anglophones. Animée par Griffin, elle se veut un support éducatif et de divertissement. Un exemple ? L’évolution de l’uniforme militaire français. Une grande partie des vidéos se focalise sur l’histoire récente, lors du 20e siècle, mais pas seulement.

Esquive la Boule de Feu

C’est la règle dans un jeu vidéo : quand une boule vous fonce dessus, on l’esquive. C’est aussi le nom d’une chaîne YouTube : Esquive la Boule de Feu. Si vous avez une passion pour le jeu vidéo et du temps, plongez dans ces longues analyses. Pendant une heure, voire deux, vous ferez un tour aussi complet que possible de titres qui ont marqué leur temps.

Occulture

Que donne le croisement de la culture et de l’occulte ? La chaîne Occulture. On y parle de fées, de vampires, de dragons, de références mythologiques et bibliques, de mythes et de contes, de créatures étranges, d’ouvrages interdits et de sombres rites. Du kraken à la citrouille d’Halloween, en passant par le wendigo, les sirènes, le satanisme ou les plaies d’Égypte, vous allez voyager !

Wiloo

« Le football mérite d’être compris » : Wiloo résume ainsi l’esprit de sa chaîne sur YouTube. Depuis 2017, il publie de nombreuses vidéos sur ce sport populaire. Outre des analyses tactiques et des interviews, ce passionné du ballon rond a aussi une catégorie plus inattendue, des « Analyses atypiques ». Il y aborde des sujets aussi variés que la construction d’un stade de foot ou la manière dont se passe la visite médicale d’un footballeur.