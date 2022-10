Les jeux d’association d’idées, on adore ça chez Numerama. Quand ils sont bien faits, passionnants malgré des règles toutes simples. Maudit Mot Dit, notre jeu de société de la semaine, rejoindra-t-il ce cercle restreint ?

Il est paru quelques très bons jeux d’association d’idées ces dernières années. Pas évident de sortir du lot dans ces conditions. Maudit Mot Dit, qui rappelle une célèbre émission télévisée, y parvient-il ? Son petit twist pourrait bien l’y aider…

L’un des joueurs prend la boîte du jeu, l’ouvre discrètement et y choisit un mot parmi deux à faire découvrir à ses camarades. Ce mot est associé à un nombre d’indices, entre 1 et 5.

Source : Cocktail Games

Puis il imagine et dévoile ces indices, un à un, laissant le temps aux autres de faire des propositions. Une seule par personne, et au maximum trois pour la tablée, quel que soit le nombre de joueurs, à chaque nouvel indice.

Mais attention à ne pas être trop précis, car si le mot secret est trouvé avant le nombre d’indices imposé, seul celui ou celle qui a trouvé le bon mot marque un point. Au contraire, s’il est trouvé pile avec le bon nombre d’indices, les deux joueurs marquent un point. Enfin, s’il n’est pas trouvé du tout, personne ne marque de point.

Source : Cocktail Games

La boîte passe ensuite au joueur suivant, et la partie s’arrête quand elle a fait deux tours de la table. La personne ayant cumulé le plus de points l’emporte.

Enfin, quelques petites règles supplémentaires ajoutent encore de l’intérêt. La plus importante, la tuile malédiction (-4 points de victoire en fin de partie), garantit le bon fonctionnement du jeu. En effet, si la majorité des joueurs trouve qu’un indice donné n’a aucun lien avec le mot secret, on donne la tuile au joueur concerné. Pire, s’il reçoit deux fois de suite cette tuile, il perd tous ses points cumulés jusqu’à présent.

Pourquoi jouer à Maudit Mot Dit ?

À l’explication, et encore plus en y jouant, on ne peut s’empêcher de penser à l’épreuve des briques du célèbre jeu télévisé Pyramide. Il s’agissait de faire deviner un mot lié à un thème à son partenaire, en un nombre limité d’indices.

Mais quelques astuces bien trouvées distinguent Maudit Mot Dit de son inspiration télévisuelle.

Source : Cocktail Games

À commencer par le fait qu’on joue chacun pour sa pomme, et non pas en équipe. La tension est plus palpable, on fait plus d’efforts, et, même si généralement ce n’est pas l’essentiel dans les jeux d’ambiance, on essaie de gagner la partie.

D’ailleurs, la dénomination « d’ambiance » pour désigner le jeu est quelque peu inappropriée. Il y en a bien une autour de la table, mais pas de celle où l’on se marre à gorge déployée. Il s’agit d’une ambiance plus feutrée, où seules les propositions qui fusent viennent troubler le silence de la concentration du joueur qui fait deviner son mot secret. Et, évidemment, tout le monde discute et donne son avis à la fin de chaque manche sur le bien-fondé des différentes propositions.

Source : Cocktail Games

Mais, surtout, la plus grosse différence, celle qui donne tout son sel au jeu, est le fait qu’on ne connait pas à l’avance le nombre d’indices auquel on a droit. Et ça change tout, tant du point de vue du groupe qui essaie de trouver le mot secret, que de celui du joueur qui tente de le faire deviner.

Cerise sur le gâteau, l’habillage graphique est de toute beauté, fait plutôt rare dans cette catégorie de jeux. L’idée de faire tourner la boîte contenant les cartes entre les joueurs est toute bête, mais donne encore un petit cachet supplémentaire.

Si vous aimez les jeux d’association d’idées, Maudit Mot Dit est clairement LE jeu du moment. Une petite boîte, jolie comme tout, un petit prix, des règles qui s’expliquent en un rien de temps (elles tiennent dans le couvercle de la boîte), un principe bien connu, mais revisité grâce à des nouveautés bienvenues, et qui fonctionne toujours aussi bien. Bref, c’est simple, efficace, malin. Il mérite sa place dans toute ludothèque digne de ce nom, aux côtés des incontournables Codenames, Decrypto, Just One ou So Clover.

Maudit Mot Dit est un jeu de Laurent Prin, Nathalie Saunier et Rémi Saunier

Illustré par Laura Michaud

Édité par Cocktail Games

Pour 3 à 6 joueurs à partir de 12 ans

Pour des parties d’environ 30 minutes

Au prix de 14,95 € chez Philibert

Le verdict Maudit Mot Dit Voir la fiche 14 € sur Philibert On a aimé Un principe connu, mais réinventé, qui fonctionne toujours aussi bien

Le travail graphique

Les discussions à la fin de chaque manche On a moins aimé On vous dira quand on aura trouvé

