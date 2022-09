L’accessoiriste dbrand a été contraint d’annuler, à la dernière minute, le lancement d’une coque à destination du Steam Deck. La raison ? La présence d’une béquille magnétique qui peut brider la performance du ventilateur.

« Project Killswitch ne sera pas lancé pour le public ce soir », annonce tristement dbrand dans un tweet publié le 28 septembre. L’accessoiriste, connu pour son combat face à Sony pour ses plaques PS5, devait lancer une coque pour le Steam Deck, la console portable de Valve. Il a dû rétropédaler à la dernière minute après la découverte d’un défaut, mis en exergue par les journalistes de The Verge — qui adorent malgré tout les qualités du produit en termes de design et de protection.

La coque Project Killswitch est effectivement équipée d’une béquille à l’arrière. Le hic ? Elle est magnétique et peut donc ralentir le ventilateur du Steam Deck. Après d’autres tests réalisés par ses soins, dbrand a décidé de revoir le projet et de remplacer la technologie magnétique par une conception mécanique — ce qui prendra un peu de temps.

Coque Project Killswitch pour Steam Deck // Source : dbrand

L’erreur « à un million de dollars » de dbrand avec sa coque Steam Deck

C’est à se demander comment dbrand n’a pas pu s’en rendre compte avant. Dans un communiqué publié sur Reddit le 29 septembre et intitulé « Notre erreur à un million de dollars », l’entreprise a fait preuve de transparence. Elle y explique que ni ses nombreuses expérimentations ni les premiers retours des créateurs de contenus n’ont révélé ce défaut. Y a-t-il une négligence de sa part ? dbrand a fini par comprendre pourquoi The Verge a pu découvrir ce biais à sa place : tout est lié à la marque du ventilateur installé dans le Steam Deck.

Il existe en effet deux ventilateurs différents dans le Steam Deck : certains sont équipés d’un composant produit par Delta, d’autres par Huaying. On savait déjà que la solution Delta était la plus bruyante des deux. Et il s’avère qu’elle est aussi la plus sensible aux interférences produites par la béquille magnétique de dbrand. La firme n’a pas pu en prendre conscience car, manque de chance, tous ses modèles de tests sont pourvus d’un ventilateur Huaying (contrairement à The Verge). Pour vérifier les dires du média, dbrand a emprunté un Steam Deck équipé d’un ventilateur Delta. Avec la conclusion suivante : « The Verge dit vrai : avec la béquille attachée, il y a une réduction de la vitesse du ventilateur Delta. »

Si dbrand affirme que Valve ne se fournit plus que chez Huaying, il ne veut prendre aucun risque pour les premiers propriétaires ayant hérité d’un modèle Delta (sans compter le manque de visibilité à plus long terme). D’autant que ralentir le ventilateur d’un appareil peut avoir des conséquences plus graves sur ses performances et son fonctionnement (surchauffe, sifflement désagréable). Celles et ceux qui vont recevoir une coque Project Killswitch ces jours prochains sont encouragés à ne pas utiliser la béquille. Les personnes concernées auront ensuite droit à un exemplaire de remplacement quand le défaut sera corrigé. En attendant, dbrand doit assumer pleinement ce fiasco, qui aurait pu être bien pire sans l’intervention de The Verge.