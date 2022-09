Selon la légende, la Reine Elizabeth II, décédée le 8 septembre à l’âge de 96 ans, se serait beaucoup amusée avec la Wii offerte à son petit-fils.

Le règne d’Elizabeth II a pris fin le jeudi 8 septembre, après des décennies à la tête de l’Angleterre. Naturellement, plusieurs légendes sont attachées à la Monarque disparue à l’âge de 96 ans — et ayant vécu une longue et riche vie. Et paraît-il qu’elle serait tombée amoureuse de la Nintendo Wii, console qui a été un franc succès. C’est tout du moins ce que rapportait le site Mirror dans un article publié en 2008.

Oui, vous lisez bien : Elizabeth II, qui avait plus de 80 ans à l’époque, se serait prise de passion pour la Wii, une console que Nintendo a voulu la plus accessible possible. Elle proposait par exemple de multiples mini-jeux simples à comprendre, afin que tout un chacun puisse s’amuser devant une télévision. Sa manette, la Wiimote, n’avait rien d’un accessoire rebutant : c’était une télécommande équipée de capteurs de mouvements, offrant une prise en main universelle. En somme, on imagine très bien Elizabeth II être en mesure de s’y essayer.

La console préférée d’Elizabeth II ? La Nintendo Wii

Il est possible que le Mirror survende un peu l’anecdote, même si des sources proches du Palais sont citées. Comment Elizabeth II a-t-elle été mise au contact d’une Wii ? C’était un Noël en apparence comme les autres, durant lequel Kate Middleton a offert la console au Prince William. « Quand elle a vu William faire une partie après le repas à Sandringham House, elle s’est dit que la console était incroyablement amusante et a insisté pour essayer », indiquait la source.

Elizabeth II et le Prince William auraient partagé une partie de bowling virtuel, l’une des activités proposées dans la compilation Wii Sports (fournie avec la console et qui sert de démo technique pour le motion gaming). La Reine aurait impressionné ses proches, montrant « une coordination aussi bonne qu’une personne de la moitié de son âge ». « C’était hilarant. William n’arrêtait pas de rire. Il était impressionné par le fait d’avoir une grand-mère aussi cool », peut-on lire dans ce qui ressemble un peu trop à un scénario idéal. Le Mirror va jusqu’à affirmer qu’Elizabeth II serait devenue accro à la Wii, ne manquant pas de rappeler qu’elle était souvent à la pointe de la technologie.

Que ce soit vrai, partiellement vrai ou simplement faux, ce n’est pas la première fois qu’on lie la Reine Elizabeth II à la célèbre console de Nintendo. L’éditeur THQ, qui n’existe plus aujourd’hui, avait fait fabriquer une Wii en or pour l’offrir à la Reine, dans le cadre d’une campagne marketing organisée autour du jeu vidéo BIG Family Games. Le cadeau n’est jamais arrivé à destination pour des raisons de sécurité. Ou peut-être parce qu’elle était trop addicte ?