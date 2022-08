Un bug touche actuellement Destiny 2 et peut s’avérer très pénible : il provoque un son tellement fort qu’il peut vous faire très mal aux oreilles.

Vous êtes tranquillement en train de jouer votre meilleure partie dans Destiny 2, accompagné de vos amis fidèles. Vous portez votre casque audio dernier cri, pour vivre pleinement l’action, avec une immersion totale dans l’action. Vos doigts passent frénétiquement, presque mécaniquement, d’une touche à l’autre. La tension est à son comble. Et, soudain, vous entendez un rugissement horrible qui arrache vos oreilles… Retour à la réalité : il s’agit d’un bug dont vous vous seriez bien passé.

« Il m’a flingué les oreilles ce chacal cette nuit », témoigne Loïc Ralet, ex-community manager pour la marque Destiny (et immense grand fan du FPS orienté multijoueur) dans un tweet. Comme le rapporte Video Game Chronicles dans un article publié le 28 août, il est lié à un boss spécifique (Golgoroth) et survient quand vous mourrez — comme pour mieux vous punir de votre défaite. Sur les réseaux sociaux, on peut tomber sur plusieurs réactions étonnantes, souvent de peur, sinon d’étonnement.

Destiny 2 // Source : Bungie

Un bug de Destiny 2 peut abîmer vos oreilles

Si ce bug peut faire sourire en regardant certains clips (on pense à ce streamer qui perd carrément son souffle), il faut quand même faire très attention au volume sonore quand on joue. Avec un niveau trop élevé, on peut vraiment s’abîmer les oreilles et souffrir de dégâts irréversibles. Comme montré dans cette Échelle des décibels, on considère qu’un bruit dépassant les 80 décibels présente un risque, même pendant une faible exposition (en dessous de ce seuil, on peut déjà ressentir de la fatigue).

C’est certainement pour cette alerte touchant à la santé que Bungie a tenu à vite réagir sur Twitter. Dans un message adressé à la communauté le 27 août, le studio a indiqué en guise de prévention : « Nous avons pris connaissance d’un souci touchant Golgoroth, qui peut produire un son extrêmement fort pendant le raid King’s Fall. Il est recommandé de baisser le volume quand on combat Golgoroth, le temps qu’un correctif soit déployé. »

Bref, si vous comptez jouer à Destiny 2 ces jours prochains, attention à prendre quelques précautions en gérant bien votre volume d’écoute. Il serait dommage d’abîmer vos tympans à cause d’un jeu vidéo. D’une manière générale, veillez à ne pas mettre le son trop fort quand vous jouez — un constat qui vaut aussi pour la musique, les films ou les séries.