La rentrée est placée sous le signe de la générosité pour Amazon, qui offrira huit jeux aux abonnés Prime.

Amazon prépare déjà sa rentrée. Comme tous les mois, la multinationale dévoile la liste des jeux qui seront offerts aux abonnés Prime dans les jours à venir. Et, en septembre 2022, on peut affirmer que la générosité est de mise.

On compte au moins deux grosses productions dans la liste : Assassin’s Creed Origins et Middle-Earth: Shadow of Mordor, deux jeux d’action/aventure qui devraient vous occuper pendant très longtemps.

Amazon Prime Gaming en septembre. // Source : Amazon

L’abonnement Amazon Prime Gaming est inclus dans Amazon Prime (49 euros par an ou 5,99 euros par mois) — qui permet d’accéder à la livraison gratuite en un jour ouvré, ou encore de regarder des films et séries sur Prime Video. Attention, il va augmenter à partir du mois de septembre.

Les 8 jeux offerts en septembre 2022 sur Prime Gaming

À partir du 1er septembre, on peut récupérer huit jeux via Prime Gaming.

Assassin’s Creed Origins

L’épisode qui a signé le renouveau total de la saga culte d’Ubisoft. Les paysages égyptiens sont sublimes, les évolutions du gameplay sont plus que palpables et l’aventure est épique.

Football Manager 2022

Vous êtes plutôt Christophe Galtier ou Mauricio Pochettino ? Découvrez-le dans cette simulation où l’on doit gérer une équipe de foot de A à Z. Attention, c’est chronophage.

Middle-Earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition

Il paraît qu’une série Le Seigneur des anneaux arrive sur Amazon Prime Video à la rentrée. Pour fêter cet événement, la multinationale vous propose un jeu vidéo doté de mécaniques intéressantes.

The Dig

Incarnez Boston Low, un vétéran de la Nasa chargé d’arrêter un astéroïde de la taille d’une petite lune qui se dirige vers la Terre. Après cette mission, il découvre que l’objet céleste renferme un mystère scientifique sans précédent.

Defend the Rook

Un mélange entre roguelike, tower defense et jeu de plateau.

We. The Revolution

Dans We. The Revolution, on devient un juge chargé de prononcer des sentences dans le Paris de la Révolution. Citoyens modèles, criminels, ennemis de la Révolution : tout le monde y passe.

Castle of the Coast

N’avez-vous jamais rêvé d’incarner une girafe ?!

Word of the Law: Death Mask Collector’s Edition

Vous êtes un inspecteur du F.B.I.S.K. qui enquête sur des crimes particulièrement graves liés à des tueurs en série.

Comment récupérer les jeux offerts avec votre abonnement Amazon Prime ?

Pour récupérer les jeux offerts par Amazon Prime, il faut se rendre sur la page Amazon Gaming et s’identifier avec votre compte abonné Amazon.

Vous trouverez ensuite assez facilement l’onglet « Jouez avec Prime », qui liste tous les titres proposés.

», qui liste tous les titres proposés. Cliquez simplement sur « Récupérer le jeu » pour gonfler votre bibliothèque accessible depuis l’application Amazon Games (attention, seuls les PC Windows sont compatibles) ou les autres plateformes (Origin, Epic Games Store).

