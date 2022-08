[Deal du jour] La Fnac propose une sélection de plus de 3 000 films en DVD et Blu-ray dans le cadre de son offre : 5 DVD ou 3 Blu-Ray pour 30 €. Ce qui fait plus de 6 000 heures de cinéma, ou 250 jours. Pour ne pas vous perdre dans cet immense catalogue, voici une sélection de titres sélectionnés par Numerama.

C’est quoi, cette offre DVD et Blu-Ray ? Sur le site de Fnac, parmi une sélection, les 5 DVD ou 3 Blu-Ray sont à 30 €. La Fnac propose aussi une option 3 DVD pour 20 €.

Quels films acheter ?

Dune

L’adaptation du roman culte de Frank Herbert par Denis Villeneuve est une réussite visuelle indéniable. Dune, disponible en DVD et Blu-Ray, est prévue en deux parties, dont la suite, intitulée simplement Dune : Part II, devrait sortir courant 2023. Le film du réalisateur canadien a le mérite de proposer une retranscription fidèle de l’univers aride imaginé par Herbert, il y a presque 60 ans maintenant. Espérons que la deuxième partie viendra corriger les quelques problèmes narratifs dont souffrait ce premier volet. Il en reste un excellent spectacle qui fait honneur au genre du space opera.

Nomadland

Récompensé par trois Oscars, dont celui du meilleur film et de la meilleure réalisatrice pour Chloé Zhao, Nomadland est disponible en DVD et Blu-Ray dans le cadre de l’offre Fnac. Le film met en scène Frances Mcdormand (le troisième Oscar, c’est pour elle) dans l’immensité mélancolique des États-Unis. Seule actrice professionnelle dans le film, son personnage, Fern, se lance dans un voyage à travers le Grand Ouest Américain. Elle devient une nomade des temps modernes et côtoie d’autres laissés pour compte qui, par défaut, ont choisi une vie faite de voyages et de rencontres éphémères. Un regard sur les USA loin du rêve hollywoodien.

Nightmare Alley

Nightmare Alley est le onzième film de Guillermo Del Toro, et son premier depuis ses nombreuses récompenses pour son film La Forme de L’eau. Outre la beauté formelle du long métrage et son ambiance empruntée au genre du film noir, Nightmare Alley, disponible en DVD et Blu-Ray, est avant tout une réflexion sur le métier de conteur. En tant que scénariste et réalisateur, Del Toro se pose la question de sa légitimité à raconter des histoires. Y a-t-il une issue à vivre du mensonge, même pour faire rêver les autres ? Son Oscar de meilleur réalisateur pour son précédent film lui a offert cette remise en question nécessaire dans sa carrière. Une de ses meilleures œuvres.

Pig

Nicolas Cage est sans aucun doute un acteur caméléon. Cantonné depuis longtemps au rôle de séries B survoltées, le grand public en oublie parfois qu’il s’avère être aussi un acteur extraordinaire. Dans Pig, disponible en DVD et Blu-Ray il incarne un ancien chef cuisinier rongé par son passé. Lorsque son cochon truffier se fait enlever, il part à sa recherche. Le pitch à la Jonh Wick laisse supposer un film d’action décomplexé et bourrin. Mais le film de Michael Sarnoski, réalisateur du prochain volet de A Quiet Place, est tout autre chose. Une histoire simple et bouleversante qui mériterait une étoile au Guide Michelin.

Quels classiques (re)découvrir ?

L’Ange Ivre

L’ange Ivre, disponible en DVD et Blu-Ray dans la collection Les Années Toho, est un film d’Akira Kurosawa réalisé en 1948. Appelé une nuit pour soigner un jeune gangster (joué par le magnifique Toshirô Mifune) pour une blessure, un médecin alcoolique lui trouve une infection plus grave, la tuberculose. Malgré les disputes et les conflits, les deux hommes se prendront d’amitié. Pendant un temps dans la liste des remakes possibles par le duo Scorcese-Di Caprio, l’Ange Ivre est un chef-d’œuvre de film noir, ou pointe l’humanité débordante de Kurosawa.

The Swimmer

The Swimmer, anciennement Le Plongeon, est disponible en DVD et Blu-Ray, raconte l’histoire de Ned, interprété par Burt Lancaster, qui se met en tête de rentrer chez lui à la nage, en passant par chaque piscine sur son chemin. Ce parcours devient alors une sorte de voyage initiatique propre aux récits mythologiques, fait de rencontres et d’expériences. Une excellente fable qui n’a pas perdu de mordant, presque 60 ans plus tard.

2001, l’Odyssée de l’Espace.

2001 l’Odyssée de l’Espace de Stanley Kubrick est disponible en DVD et Blu-Ray.. Une excellente occasion de découvrir ou redécouvrir le plus grand film de l’histoire du cinéma. En toute objectivité.

