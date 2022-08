Apple Arcade a obtenu l’exclusivité sur Jetpack Joyride 2, suite du jeu mobile sorti au début des années 2010. Un retour que personne n’attendait, mais qui devrait booster les abonnements au service.

Au tout début du smartphone, le jeu mobile n’était pas encore très populaire. La liste des gros succès se comptait sur les doigts de la main, comme Angry Birds, Doodle Jump, Fruit Ninja ou… Jetpack Joyride. Ce « runner », dans lequel vous devez aller le plus loin possible en vous déplaçant avec un jetpack (et en survivant à de nombreux obstacles), était un des premiers jeux vraiment addictifs de l’App Store. Il a offert un succès colossal à son développeur, Halfbrick, qui l’a ensuite décliné sur le plus grand nombre de plateformes possibles (Android, Windows Phone, Windows, PlayStation, BlackBerry OS et même Flash Player, oui, Flash Player).

11 ans après Jetpack Joyride, un jeu que l’on pensait destiné à rester un des vestiges des débuts du smartphone, Halfbrick Studios lancera le 19 août Jetpack Joyride 2 (ils ne se sont pas trop embêtés sur le nom). Exclusif à iOS, iPadOS, tvOS et macOS (il s’agit d’une exclusivité Apple Arcade, l’abonnement d’Apple à 5 euros par mois), Jetpack Joyride 2 reprend le concept original avec de nouveaux antagonistes et des niveaux plus modernes.

Un bon coup pour Apple ?

Officiellement, Jetpack Joyride 2 est en développement depuis début 2021. Déjà disponible dans certains pays sous la forme d’un test, le jeu n’avait pas été annoncé comme exclusif à Apple Arcade. Il faut dire que ce partenariat peut étonner : pourquoi Halfbrick Studios, qui tient une licence si populaire, la réserve-t-elle à Apple ? On peut imaginer que le contrat d’Apple interdit au développeur de proposer Jetpack Joyride 2 sur d’autres plateformes que les siennes avant plusieurs années.

Le plus étonnant est que la bêta du jeu était bien disponible sur Android, ce qui veut dire que Halfbrick Studios va laisser volontairement de côté une partie de sa clientèle potentielle.

Jetpack Joyride 2 // Source : Apple Arcade

Pour obtenir cette exclusivité, Apple a sans doute signé un gros chèque. Il faut dire qu’au vu de la popularité de Jetpack Joyride, né sur iOS en 2011, la marque californienne se dit sûrement qu’elle a tout à y gagner. Des gens vont-ils s’abonner à Apple Arcade (ou à Apple One, son bundle avec tous ses services) juste pour cette suite ? En attendant, le remaster du jeu original, sans achats in-app et sans publicités, est disponible dans Apple Arcade.