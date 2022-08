Impensable, mais vrai : un studio a lancé War Gods Zeus of Child, un jeu vidéo sur Xbox qui permet d’incarner Kratos, le héros PlayStation de God of War.

Vous attendez God of War Ragnarök avec grande impatience ? Ne patientez pas jusqu’au 9 novembre 2022, achetez-vous une Xbox et craquez pour War Gods Zeus of Child, jeu vidéo repéré par Eurogamer dans un article publié le 2 août. Aussi étrange que cela puisse paraître, il met lui aussi en scène Kratos, égérie de la marque PlayStation depuis maintenant des années.

Nul besoin de préciser que War Gods Zeus of Child est une copie — ridicule — de God of War et, bien sûr, loin d’avoir été approuvée par Sony. « Je peux vous dire que c’est une expérience sans intérêt où vous demandez à Kratos de taper des hordes d’ennemis infinies dans une arène, jusqu’à ce que vous abandonniez ou que Kratos meure », indique le journaliste. Hélas, on ne peut pas le tester nous-mêmes : War God Zeus of Child est déjà indisponible, ce 3 août.

War Gods Zeus of Child. // Source : Capture YouTube Eurogamer

Si vous voulez rire, regardez des vidéos de War God Zeus of Child

Sur YouTube, on peut dénicher quelques vidéos de gameplay de ce War God Zeus of Child. Et elles sont hilarantes : on y voit effectivement Kratos se ridiculiser, agitant bêtement le bras pour se débarrasser de monstres tous plus stupides les uns que les autres. Rien ne va : les graphismes sont laids, les animations sont risibles (Kratos glisse sur le sol !), les mécaniques de jeu sont pauvres et le gameplay a l’air d’être pénible. Il fait vraiment penser à toutes ces copies qui inondent les plateformes de distribution mobiles.

On se demande d’ailleurs comment War God Zeus of Child a pu se retrouver là, le marché Xbox étant normalement très strict. Tout porte à croire que le studio Dolaka Ltd est passé par le Xbox Creators Collection, une initiative qui permet justement de se passer du processus standard (qui implique des vérifications). Les développeurs qui passent par ce biais doivent néanmoins respecter certaines règles évidentes, comme « ne pas utiliser de nom, d’images ou d’autres métadonnées identiques à celles d’autres produits ». C’est sans doute pour cette raison que War God Zeus of Child a fini par disparaître du Xbox Store.

À noter que Dolaka Ltd est visiblement un spécialiste du plagiat, puisqu’il propose aussi un titre intitulé Dinasaur Falling Survival, dont l’habillage visuel rappelle ouvertement Fall Guys. « Jusqu’où pouvez-vous aller sans mourir ? Essayez de passer les obstacles avec votre personnage. C’est un jeu de survie. Si vous tapez un obstacle, vous recommencez », indique la description.