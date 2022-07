Annulé, Doom 4 n’a jamais été dévoilé au grand public. Cependant, des extraits et des séquences montrent ce à quoi le jeu d’horreur aurait pu ressembler.

Doom est une ancienne franchise de jeux vidéo développée par le studio id Software pour le compte de Bethesda. En 2016, le duo a lancé un reboot sobrement intitulé Doom, sorti sur PC et consoles. À une époque, ce projet devait être une suite, Doom 4. Elle devait se dérouler sur Terre, avec un gameplay mêlant à la fois action et survie. Toutefois, cette version n’a jamais vu le jour.

C’est par le biais d’une vidéo exclusive, partagée le 11 juillet 2022 sur la chaîne YouTube de NoClip, et relayée par le site Eurogamer, que des séquences inédites du développement de Doom 4 sont dévoilées. Elles permettent de se faire une idée du successeur de Doom 3, paru en 2004, si le projet avait abouti comme c’était prévu.

Doom 4 aurait un peu trop ressemblé à Call of Duty

Les premiers extraits de la vidéo dévoilent une courte séquence de gameplay à l’atmosphère sombre et lugubre, durant laquelle le personnage (principal ?) utilise un fusil de chasse — petit clin d’œil, car l’arme n’est certainement pas inconnue pour les fans du jeu.

La deuxième partie de la vidéo montre une toute autre phase de jeu. Même si la séquence est très courte, le personnage que l’on aurait pu incarner dans Doom 4 donne l’impression d’être très agile dans le combat au corps-à-corps.

Doom // Source : Bethesda

« On a exploré une direction, on est arrivés à un certain point et on a senti que ça ne correspondait pas à notre vision d’un Doom solide et à ce que les fans attendaient de lui », expliquait le producteur Marty Stratton dans de vieux propos partagés par GameSpot. Officialisé en 2008, Doom 4 a donc été annulé en 2011 en raison d’un manque flagrant d’originalité. En l’occurence : une ressemblance qui aurait été à la fois clivante et frappante avec la célèbre franchise Call of Duty. D’où l’idée d’un reboot total pour repartir sur des bases solides.