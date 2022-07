Vous pensez avoir de solides connaissances en cinéma ? Évaluez l’étendue de votre savoir avec Framed. Le but ? Retrouver le nom d’un film avec un instantané d’une scène.

Vous vous souvenez de Wordle ? Ce jeu dans lequel vous êtes invité à trouver un terme en un nombre limité d’essais a donné lieu à de nombreux clones, mais aussi à des variantes sur d’autres thèmes que la découverte de mots. Worldle fait la même chose avec le contour des pays. Et dans un autre style, Framed vous invite à deviner un film grâce à un instantané.

Framed, le Wordle du cinéma

Ce jeu en ligne, accessible avec le navigateur web, reprend la même recette : il vous faut trouver le nom d’un film (à inscrire dans sa version originale). Vous avez droit à six essais et, pour chaque tentative, l’image montrée change. Vous aurez donc six visuels différents tirés d’un même long-métrage. Bien évidemment, le but du jeu est de trouver l’œuvre avec le moins d’erreurs possible !

Framed s’avère un projet déjà « ancien », car il avait été présenté par son auteur dès le mois de mars sur le site de recommandation Product Hunt. « Après avoir vu Wordle et ses dérivés comme Heardle, j’ai décidé de créer quelque chose de similaire, mais pour les fans de cinéma », écrivait le 13 mars dernier le développeur du jeu pour expliquer l’origine de Framed.

Un exemple de partie victorieuse avec Framed. // Source : Framed

Framed a récemment été mis en avant par LifeHacker. Si vous vous piquez de septième art, le jeu pourrait constituer un défi attrayant. La seule contrainte est qu’il faut bien inscrire le nom du film dans sa version anglophone. Par exemple, le jeu ne comprend pas « Le Seigneur des Anneaux », mais trouve des résultats avec « The Lord of the Rings ».

Comme pour Wordle, le jeu propose qu’une seule partie par jour. Dans notre essai, nous avons fini par trouver le film à la troisième tentative — il s’agissait d’Ant-Man, l’un des films du Marvel Cinematic Universe. Ce sont les fourmis, qui étaient alors immenses sur la capture, qui nous ont mis sur la voie. Framed vous montre aussi les images suivantes, qui sont de plus en plus simples.