Quand on mange dans un restaurant japonais, on ne se contente pas uniquement de sushis : soupes miso, tempuras, makis et autres gyozas ornent également la table. C’est exactement la même chose dans Sushi Go Party, notre jeu de société de la semaine.

Sushi Go Party est basé sur la mécanique du « draft ». En quoi consiste-t-elle ? Chaque joueur dispose d’une main de cartes. Simultanément, chacun en sélectionne une, puis passe les autres à son voisin de gauche, et reçoit celles de son voisin de droite. Puis rebelote, on en choisit une autre à partir des cartes reçues, et on passe les restantes, et ainsi de suite.

Avant de jouer, il faut se mettre d’accord sur un menu. Soit un de ceux proposés dans les règles, soit concocté par les joueurs. Dans tous les cas, il est toujours composé de huit éléments : des sushis, évidemment, des makis, trois hors-d’œuvre, deux suppléments et un dessert. Chaque élément retenu ajoute des cartes au paquet.

On les mélange toutes, puis on en distribue entre sept et dix, selon le nombre de joueurs. Commence alors la phase de draft, comme expliqué ci-dessus : chacun sélectionne une carte de sa main, et passe les autres à son voisin.

Le but est de marquer un maximum de points. Pour cela, chaque élément propose une manière différente de marquer des points. Les sushis les plus simples, par exemple, rapportent entre 1 et 3 points chacun. Les tempuras marquent 5 points par paire. Les onigiris entre 1 et 16 points selon les formes différentes récupérées. L’anguille fait perdre 3 points, si on n’en a qu’une, mais on en gagne 7, si on en a au moins deux. Le wasabi triple les points du prochain sushi. Etc.

La manche se termine quand tout le monde a joué toute sa main. On marque ses points, on remélange les cartes, puis on en redistribue pour la deuxième manche, suivie d’une troisième. À la fin de celle-ci, la joueuse ou le joueur avec le plus gros score l’emporte.

Notons pour terminer les desserts, qui fonctionnent un peu différemment. Ils ne rapportent rien en cours de partie, et on les conserve d’une manche sur l’autre. En revanche, si on remplit la condition requise (avoir quatre glaces au matcha par exemple), on marque les points correspondants en fin de partie.

Pourquoi jouer à Sushi Go Party ?

Sushi Go Party a tous les ingrédients du jeu familial par excellence. Des règles vraiment simples, une belle rejouabilité, un matériel de très bonne facture (les petits pions en forme de bouteille de sauce soja 😍), une durée de partie contenue et des illustrations d’une choupitude infinie.

Que ce soit pour jouer avec vos enfants ou des amis novices, il permet d’introduire en douceur le draft. Une mécanique ludique vraiment intéressante, utilisée dans de nombreux autres jeux, qui mêle stratégie, mémoire, optimisation et opportunisme. Elle a en plus le mérite de proposer des temps de jeu toujours équivalent, puisque, quel que soit le nombre de participants, tout le monde joue en même temps. Évidemment, les joueurs chevronnés resteront sans doute un peu sur leur faim.

Sushi Go Party n’est pas à proprement parler une nouveauté. Sorti en 2016 en anglais, sa localisation française vient tout juste d’arriver. Mais, surtout, il s’agit d’une version avancée de son aîné, Sushi Go. Si le principe des deux jeux est exactement le même, la version party ajoute beaucoup plus de possibilités. Là où dans l’original, on jouait toujours avec les mêmes cartes et maximum à cinq joueurs, son successeur propose 14 000 combinaisons possibles, et jusqu’à huit participants. Le jeu est très chouette, quelle que soit la configuration, mais on le trouve encore meilleur et plus amusant avec de nombreux amis.

Notons également Sushi Roll dans la même famille, mais basé sur des dés, auquel nous n’avons malheureusement pas eu l’occasion de jouer.

Que ce soit Sushi Go original ou sa suite Sushi Go Party, voici de très bons jeux accessibles à tout le monde. À moins de chercher une version plus épurée, plus petite ou moins chère, on vous conseille évidemment le second opus, en raison de sa plus grande rejouablitié. Dans les deux cas, vous aurez entre les mains un excellent jeu avec lequel vous passerez de très bons moments en famille ou entre amis.

お食事を楽しむ !

Sushi Go Party est un jeu de Phil Walker-Harding

Illustré par Nan Rangsima

Édité par Cocktail Games

Pour 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans

Pour des parties d’environ 30 minutes

Au prix de 22,50 € chez Philibert

Très accessible

Jusqu’à 8 joueurs On a moins aimé On cherche encore…

