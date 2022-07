Un passionné de vieux jeux vidéo a abattu un travail d’archivage incroyable pour répertorier tous les manuels de jeux de la Super Nintendo (SNES). Les scans sont disponibles. Gare à la nostalgie.

Il y a 8 ans, Peebs s’est lancé un drôle de défi sur Twitch : terminer tous les jeux Super Nintendo sortis en Occident (il lui en reste encore 47, visiblement). Pendant cette quête sur le papier impossible, il s’est rendu compte que mettre la main sur les manuels de vieux jeux vidéo n’était pas une sinécure. Alors il a voulu y remédier en se lançant dans un gros travail d’archivage, désormais terminé à en croire un tweet publié le 4 juillet.

« Vous vous souvenez qu’il restait un manuel allemand manquant pour Daze Before Christmas ? Nous l’avons ! Nous avons désormais tous les manuels officiels pour chaque jeu des territoires PAL [Europe] », se félicite Peebs. Il peut être fier de son projet strictement à but non lucratif, simplement mené par volonté « pédagogique ». « Aucune publicité. Pas de Patreon. Zéro don », indique-t-il sur le site où on peut consulter des centaines de manuels tirés des versions américaines ou européennes des jeux Super Nintendo (SNES).

Super Nintendo mini // Source : Nintendo

Tous les manuels d’utilisation de la Super Nintendo sont là

Le cas Tunic Le jeu vidéo Tunic s’amuse de la nostalgie autour des manuels, avec des pages à ramasser tout au long de l’aventure. Elles sont essentielles pour comprendre le gameplay.

Pour parvenir à ses fins, Peebs a pu compter sur les efforts de la communauté. En tout, ce sont près de 100 personnes qui lui ont envoyé des scans. Peebs s’en réjouit : « Nous n’aurions pas pu le faire sans l’aide des autres. Sur Twitter, sur Discord. Sur Reddit. En partageant le message et en aidant à dénicher les manuels un peu partout. En deux ans, nous sommes passés de 52 à 100 %. » Une preuve que la viralité du web peut avoir du bon, quand elle sert une noble cause — sans oublier l’exposition offerte par un article publié sur Kotaku en 2020.

Ces archives ne manqueront pas de raviver des souvenirs chez celles et ceux qui ont connu cette époque où les boîtes de jeux vidéo étaient davantage des objets de collection qu’aujourd’hui (à l’heure du numérique). En plus de la cartouche, elles renfermaient un manuel complet, qui pouvait tout à la fois renseigner sur le gameplay et l’univers du jeu — entre autres informations plus ou moins utiles. Feuilleter ces pages généralement bien illustrées faisait partie de l’expérience d’antan. Aujourd’hui, elle est remplacée par des tutoriels intégrés dans le jeu, tandis que les manuels sont devenus, au mieux, des feuillets sans intérêt. On peut le déplorer, mais n’oublions pas l’ambition écologique (manuels = consommation de papiers).

Notez les annotations pour se souvenir des codes permettant d’accéder directement aux niveaux // Source : Capture d’écran

Outre le plaisir nostalgique, ces manuels mis à disposition peuvent revêtir un intérêt ludique. Certains vieux jeux vidéo sont accessibles légalement (exemple : via l’abonnement Nintendo Switch Online) et il peut s’avérer intéressant de consulter les vieilles notices avant de les (re)lancer.