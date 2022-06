Valve a partagé une bonne nouvelle. L’entreprise va pouvoir livrer beaucoup plus de Steam Deck ces prochaines semaines, ce qui devrait réduire l’attente de ceux qui ont précommandé depuis longtemps.

« La production a augmenté et, à partir de demain, nous pourrons doubler le nombre de Steam Deck envoyés chaque semaine ! », annonce Valve dans un tweet publié le 27 juin. Il s’agit bien évidemment d’une bonne nouvelle, signifiant que le délai d’attente pour finaliser sa commande devrait se réduire dans les semaines à venir.

Pour rappel, la console portable est en rupture de stock depuis son lancement et c’est le principe de la file d’attente qui est utilisé par Valve. Lawrence Yang, concepteur chez Valve, a confirmé l’information : « Les semaines précédentes, nous envoyions x exemplaires par semaine, à partir de la semaine prochaine, nous en enverrons 2x. »

Pour aller plus loin On a adoré le Steam Deck (malgré sa soufflerie infernale)

Steam Deck // Source : Louise Audry pour Numerama

De plus en plus de Steam Deck livrés par Valve

Si Valve parvient à maintenir cette cadence, la file d’attente devrait copieusement se désengorger. « Comme vous pouvez l’imaginer, il est très difficile de fabriquer du matériel en ce moment, et l’équipe a travaillé d’arrache-pied pour augmenter la production du Steam Deck », se félicite Lauwrence Yang.

Comme les autres entreprises, Valve souffre de la pénurie de composants, liée à une conjoncture économique mondiale compliquée (pandémie de coronavirus, guerre en Ukraine). Un temps prévu pour fin 2021, le Steam Deck avait été repoussé. De son côté, le dock, qui facilite la connexion à un écran externe, ne sortira pas avant un long moment.

Dans son court communiqué partagé sur le réseau social, l’entreprise indique aussi que la deuxième grosse fournée (Q2) est désormais terminée. Elle va donc pouvoir passer à la suivante (Q3), avec des mails qui commenceront à être envoyés le jeudi 30 juin. Si vous en faites partie, surveillez vos boîtes : vous n’aurez que 72 heures pour confirmer votre commande.

À noter que les informations affichées sur la page de réservation n’ont toujours pas bougé. En ce qui me concerne, la commande de mon Steam Deck réservé le 27 janvier ne pourra pas être finalisée avant « après le 3e trimestre (octobre 2022 ou plus tard) ». Mais j’ai bon espoir de voir cette attente prendre fin plus tôt.