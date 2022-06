Le Tour de France a lieu du 1er au 27 juillet. Vous n’avez pas de téléviseur ? La compétition de cyclisme peut être suivie en streaming légal avec France 2, France 3 et Eurosport.

C’est une première pour le Danemark. Le 1er juillet 2022, le Tour de France s’élancera de la ville de Copenhague, permettant aux cyclistes de découvrir les paysages danois au cours des trois premiers jours de la compétition, avant de rentrer dans l’Hexagone. Pour la « capitale mondiale du vélo », ce sera enfin l’occasion d’accueillir la plus prestigieuse des compétitions de la petite reine.

Où regarder le Tour de France 2022 ?

La Grande Boucle sera diffusée en direct et en intégralité sur France 2 et France 3, du 1er au 24 juillet 2022. Outre France Télévisions, la chaîne Eurosport proposera aussi une couverture jour après jour. Hormis pour le départ et l’arrivée, toutes les étapes débuteront entre 12 et 13 heures, pour s’achever en fin d’après-midi.

Le Tour de France à la télévision

Si vous avez un téléviseur à la maison, le plus simple est sans doute d’allumer le poste et de vous brancher sur France 2 et France 3 pour regarder la course. L’accès au direct est gratuit (plus exactement, il est indirectement financé par la redevance audiovisuelle, mais celle-ci va disparaître au profit d’un dispositif budgétaire voté par le parlement) sur les chaînes du service public.

Dans le cas d’Eurosport, vous devez prendre un abonnement. Le mois est facturé 9,99 euros, ce qui est suffisant pour suivre l’entièreté de la compétition. Si vous vous engagez sur un an, il y a des remises (un an coûte 83,88 euros, soit 6,99 euros par mois — il y a aussi un autre abonnement d’un an à 69,99 euros, qui revient à un peu plus de 5,8 euros par mois, avec des conditions spécifiques).

« Ça discute dans le groupe de tête ». // Source : Pete Kavanagh

Le Tour de France en streaming sur le web

Dans le cas où vous n’avez pas de téléviseur, vous pouvez suivre le Tour de France sur le web. Il y a plusieurs solutions vous permettant de suivre la Grande Boucle en streaming et de manière légale.

Le Tour de France sur France.TV

C’est la première solution la plus évidente. France Télévisions propose de voir ses programmes sur le net, depuis son site web France.TV. Des rubriques dédiées à France 2 et France 3 permettent de voir le direct des deux chaînes. Vous aurez besoin d’un compte dédié sur la plateforme pour accéder à la diffusion. Il est gratuit. France.TV a aussi une page dédiée au Tour de France.

Le Tour de France sur Salto

Salto est la plateforme de streaming vidéo commune à France Télévisions, TF1 et M6. Enfin ça, c’était avant : France Télévisions a décidé de quitter le navire. Cela étant, l’accès à France 2 et France 3 en direct est toujours possible. Salto est payant (de 6,99 à 12,99 euros par mois selon l’offre), mais il y a un mois d’essai gratuit qui est offert pour toute nouvelle inscription.

Le Tour de France sur Molotov

Molotov, qui a failli remplacer Salto dans la stratégie de France TV, TF1 et M6, avait l’ambition de bouleverser la télévision. La révolution n’a pas (encore) eu lieu. Mais il est au moins possible de voir France 2 et France 3 sur le service, qui existe en site web et en application à installer sur l’ordinateur. L’appli propose une offre premium, mais la solution gratuite est a priori suffisante.

Le Tour de France sur MyCanal

MyCanal propose indirectement la diffusion du Tour de France, en proposant dans son offre la diffusion des chaînes France 2 et France 3. Eurosport peut aussi être inclus dans MyCanal, mais cela nécessite de choisir l’offre correspondante. Il n’est sans doute pas intéressant de prendre MyCanal pour le Tour de France, mais si vous l’avez déjà, vous y avez accès ainsi.

Le calendrier du tour de France 2022

Étape 1 01/07 13.2 km — Copenhague > Copenhague

01/07 13.2 km — Copenhague > Copenhague Étape 2 02/07 202.5 — km Roskilde > Nyborg

02/07 202.5 — km Roskilde > Nyborg Étape 3 03/07 182 km — Vejle > Sønderborg

03/07 182 km — Vejle > Sønderborg Transfert 04/07

04/07 Étape 4 05/07 171.5 km — Dunkerque > Calais

05/07 171.5 km — Dunkerque > Calais Étape 5 06/07 157 km — Lille Métropole > Arenberg Porte du Hainaut

06/07 157 km — Lille Métropole > Arenberg Porte du Hainaut Étape 6 07/07 220 km — Binche > Longwy

07/07 220 km — Binche > Longwy Étape 7 08/07 176.5 km — Tomblaine > La Super Planche des Belles Filles

08/07 176.5 km — Tomblaine > La Super Planche des Belles Filles Étape 8 09/07 186.5 km — Dole > Lausanne

09/07 186.5 km — Dole > Lausanne Étape 9 10/07 193 km — Aigle > Châtel Les Portes du Soleil

10/07 193 km — Aigle > Châtel Les Portes du Soleil Repos 11/07 Morzine Les Portes du Soleil

11/07 Morzine Les Portes du Soleil Étape 10 12/07 148.5 km — Morzine Les Portes du Soleil > Megève

Étape 11 13/07 152 km — Albertville > Col du Granon Serre Chevalier

13/07 152 km — Albertville > Col du Granon Serre Chevalier Étape 12 14/07 165.5 km — Briançon > Alpe d’Huez

14/07 165.5 km — Briançon > Alpe d’Huez Étape 13 15/07 193 km — Le Bourg d’Oisans > Saint-Étienne

15/07 193 km — Le Bourg d’Oisans > Saint-Étienne Étape 14 16/07 192.5 km — Saint-Étienne > Mende

16/07 192.5 km — Saint-Étienne > Mende Étape 15 17/07 202.5 km — Rodez > Carcassonne

17/07 202.5 km — Rodez > Carcassonne Repos 18/07 Carcassonne

18/07 Carcassonne Étape 16 19/07 178.5 km — Carcassonne > Foix

19/07 178.5 km — Carcassonne > Foix Étape 17 20/07 130 km — Saint-Gaudens > Peyragudes

20/07 130 km — Saint-Gaudens > Peyragudes Étape 18 21/07 143.5 km — Lourdes > Hautacam

21/07 143.5 km — Lourdes > Hautacam Étape 19 22/07 188.5 km — Castelnau-Magnoac > Cahors

22/07 188.5 km — Castelnau-Magnoac > Cahors Étape 20 23/07 40.7 km — Lacapelle-Marival > Rocamadour

23/07 40.7 km — Lacapelle-Marival > Rocamadour Étape 21 24/07 116 km — Paris La Défense Arena > Paris Champs-Élysées

La carte du Tour de France 2022