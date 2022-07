Le mois de juillet sur Netflix est marqué par la suite de la saison 4 de Stranger Things et la sortie de The Grey Man, avec un casting quatre étoiles.

La plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) va poursuivre au mois de juillet la diffusion de la saison 4 de Stranger Things, qui est sa série du moment. Mais juillet est aussi marqué par la diffusion de l’adaptation en prises de vues réelles de Resident Evil. On ne parle pas des films ici, mais bien de la série télévisée.

Du côté des films, on retiendra surtout Le monstre des mers pour l’animation et The Grey Man pour l’action. Mais si vous désirez des histoires dégoulinantes de bons sentiments, la sélection de juillet 2022 vous comblera. Sinon, vous pouvez vous rabattre sur les meilleures séries Netflix ou bien les films incontournables du site de SVOD. Ce sont des valeurs sûres.

Les séries qui arrivent en juillet 2022 sur Netflix

1er juillet : Stranger Things, saison 4, volume 2

Des ados et des menaces surnaturelles. La suite du volume 1, sortie sur Netflix en mai dernier.

8 juillet : Boo, Bitch

Deux copines, l’une décède. Qu’est-ce qui reste ? Son fantôme.

8 juillet : Capitani, saison 2

Une série télévisée luxembourgeoise, c’est trop rare pour ne pas le signaler. Une saison existait depuis 2019. Voilà la suite.

8 juillet : La nuit sera longue

Six épisodes pour raconter les évènements d’une nuit dans un centre pénitentiaire psychiatrique.

14 juillet : Resident Evil

Vous connaissez les jeux vidéo, les films, les romans et la série d’animation ? Voilà maintenant la série en prises de vues réelles. Tout ça à cause de l’Umbrella Corporation.

15 juillet : Remarriages & Desires

Une série coréenne dramatique sur une agence matrimoniale réservée à l’élite. De beaux jeunes hommes et de belles jeunes femmes à l’écran.

15 juillet : Farzar

Une série d’animation qui raconte l’histoire de Renzo, guerrier humain libérateur de la planète Farzar du joug de Bazarack.

20 juillet : Virgin River, saison 4

L’histoire d’une infirmière s’installant dans une bourgade californienne. Déjà quatre saisons.

20 juillet : Bad Exorcist, saison 2

Une série d’animation dans laquelle le protagoniste, un exorciste autodidacte, s’appelle Bogdan. Notre collègue n’a rien à voir avec tout ça.

22 juillet : En verre et contre tous, saison 3

Une série qui tient plus de la série documentaire que de la série fictionnelle, car on suit des artistes spécialistes du soufflage du verre. C’est fascinant.

29 juillet : La Belle de Jérusalem, saison 2

Un marchand se marie à une femme de ménage, mais en aime une autre. Sa fille aînée en a été affectée. Et tout cela se passe en 1919.

Les films qui arrivent en juillet 2022 sur Netflix

6 juillet : Hello, Goodbye, and Everything In Between

Un couple lycéen qui a conclu un pacte pour se séparer avant la fac.

8 juillet : Les liaisons dangereuses

Choderlos de Laclos ne devait certainement pas s’attendre à ça. Et nous non plus : il y est question d’Instagram, de surf et de rapports malsains.

8 juillet : Le monstre des mers

Un film d’animation qui nous donne envie de flanquer le grand phoque, bigarder les sourdines, choucarder dans les flanquettes et bastinguer dans les barbotins (oui, ça ne veut rien dire).

11 juillet : Pour toi

Une femme qui ne désire pas que sa meilleure amie se marie.

13 juillet : Sous le Soleil d’Amalfi

Un film romantique où l’amour va être mis à l’épreuve, oulalah, c’est original.

15 juillet : Persuasion

Un ancien amour revient huit ans après

18 juillet : Finis les contes de fées ?

Une histoire de gamin gamer qui veut faire du jeu vidéo en tournoi, mais entre la santé de sa mère et le caractère de sa tante, hé bien rien n’est simple.

22 juillet : The Gray Man

Chris Evans porte une moustache improbable. Ryan Gosling, Billy Bob Thornton et Ana de Armas sont aussi de la partie.

29 juillet : Nos cœurs meurtris

Comme le mien en regardant la programmation du mois (oui, oh, ça va).