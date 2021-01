Déjà en perte de visibilité sur Twitter depuis la perte de son compte personnel, Donald Trump va également devoir céder les comptes officiels de la présidence. Voici ce qu'il faut savoir.

Le 20 janvier 2021 marquera la passation de pouvoir entre Donald Trump et Joe Biden, concluant un invraisemblable mandat de quatre ans du président républicain, suivi d’une élection et d’une période de transition tout aussi extraordinaire — littéralement. Et à la veille de l’entrée en fonction de l’administration Biden, impossible de ne pas se dire que de nouvelles surprises pourraient survenir.

À moins d’un énième coup de théâtre, l’équipe constituée autour de Joe Biden devrait prendre possession de la Maison-Blanche, et de tous les attributs de la présidence — y compris dans le numérique. Ainsi, plusieurs comptes officiels vont changer de main le 20 janvier. À cette occasion, voilà un récapitulatif de ce qui devrait changer pour Donald Trump à cette date, au moins sur Twitter.

Au sujet du compte personnel de Donald Trump tout d’abord, aucun changement n’est à prévoir. Le réseau social a décidé le 9 janvier de suspendre @realDonaldTrump pour des infractions répétées à son règlement. Il n’est pas prévu de le rétablir : l’entreprise a bien précisé que ce bannissement est permanent. Son PDG, Jack Dorsey, a néanmoins admis que cette exclusion, assumée, était aussi un échec.

Concernant l’actuel compte de la fonction présidentielle aux États-Unis, @POTUS, qui est l’acronyme de President of the United States, il sera renommé en @POTUS45, afin de signifier que les publications qu’il contient sont à rattacher au quarante-cinquième président américain. Il existe déjà un compte @POTUS45, mais suspendu — il sera sans doute effacé pour permettre ce renommage.

Dans la foulée, un nouveau compte @POTUS sera mis en place, avec l’aide de Twitter pour éviter qu’un petit malin ne tente de chaparder l’identifiant. Celui-ci sera opéré par l’équipe de Joe Biden. Ce dernier conservera aussi son compte individuel, @JoeBiden, si à tout hasard il souhaite partager des contenus plus personnels — il s’en servait comme compte principal jusqu’ici.

Le compte @POTUS45 qui sera créé à partir du compte @POTUS sera « gelé » et il ne sera plus mis à jour après le 20 janvier 2021. Il sera archivé à des fins historiques, de la même façon que le compte de la présidence de Barack Obama, @POTUS44, a été « figé » — plus rien n’a été mis en ligne depuis le 20 janvier 2017. Ce compte et celui de @POTUS45 sont gérés par la National Archives and Records Administration (NARA).

Il est à noter que cette manière de faire a été une source de controverse aux USA. En effet, le nouveau compte @POTUS, puisqu’il part de zéro, ne récupérera pas les abonnés du compte @POTUS dont se servait l’administration Trump. Or en date du 19 janvier, celui-ci compte plus de 33 millions de fidèles. Pour l’équipe de Joe Biden, ce procédé désavantage le nouveau locataire de la Maison-Blanche.

D’autres comptes officiels seront aménagés

Un procédé similaire surviendra pour des comptes semblables, à savoir le compte de la vice-présidence des États-Unis, @VP, et celui de la Première Dame, @FLOTUS, acronyme de First Lady of the United States. Opérés par les équipes de Mike Pence et de Melania Trump, ils deviendront @VP45 et @FLOTUS45. De nouveaux comptes @VP et @FLOTUS verront le jour pour Kamala Harris et Jill Biden.

Twitter a expliqué que ce procédé lui permet de transformer l’actuel compte utilisé par Joe Biden en tant que président-élu, @PresElectBiden, en compte officiel @POTUS. Celui-ci est suivi par un peu moins d’un million de personnes. La même stratégie sera appliquée pour Kamala Harris, dont le compte de sénatrice, @SenKamalaHarris, sera renommé en @VP, lui permettant d’embarquer ses 5,6 millions d’abonnés.

Un processus de transition similaire sera aussi opéré pour les autres comptes officiels.

Celui de la Maison-Blanche, @WhiteHouse, sera basé sur le compte @Transition46 (Joe Biden étant le quarante-sixième président américain), tandis que celui du porte-parole de la Maison-Blanche, @PressSec, sera le nouveau nom de @PressSecPsaki. Des transferts similaires pour @LaCasaBlanca (l’équivalent espagnol de @WhiteHouse) et du gouvernement @Cabinet sont aussi à prévoir.

Ce sont les comptes institutionnels de Joe Biden, Jill Biden et Kamala Harris qui sont la cible du renommage (@PresElectBiden devient @POTUS, @FLOTUSBiden devient @FLOTUS et @SenKamalaHarris devient @VP). Les comptes personnels @JoeBiden, @DrBiden et @KamalaHarris ne sont pas affectés, afin qu’ils puissent resservir au-delà de la présidence Biden.

Un compte officiel pour le Second Gentilhomme des États-Unis, @SecondGentleman, a aussi été créé à cette occasion, afin de donner une visibilité officielle sur Twitter à Douglas Emhoff, qui est l’époux de Kamala Harris. C’est la première fois de l’histoire qu’une femme occupe la vice-présidence américaine. C’est donc aussi la première fois qu’un homme devient Second Gentilhomme — et non pas Seconde Dame.

Durant ces différents transferts, l’historique des comptes, les tweets, les abonnés et les abonnements ne changeront pas d’un compte à l’autre.

Si c’est sur Twitter que se concentrent toutes les attentions de ces passations de pouvoir, d’autres réseaux sociaux vont sans doute suivre la même logique. On pense notamment à Flickr, puisque l’actuel compte dédié à la présidence de Donald Trump, dont le nom est WhiteHouse, devrait être renommé en TrumpWhiteHouse pour archiver toutes les photos, comme dans le cas de Barack Obama.

ObamaWhiteHouse sur Flickr contient 6 668 photographies, toutes librement utilisables. Ce compte sert à des fins d’archive, le dernier téléversement datant du 17 janvier 2017 — trois jours avant la passation de pouvoir. Concernant le compte dédié sur Flickr pour la présidence de Donald Trump, il devrait près de 15 000 photos. Le compteur actuel affiche 14 995. Là aussi, toutes les photos sont librement utilisables.

