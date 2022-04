La distribution des professions de foi tarde dans certains foyers. Mais La Poste a jusqu’à samedi 9 avril pour le faire. Il existe aussi un site web qui regroupe toute la propagande électorale des candidats.

C’est le 10 avril 2022 qu’a lieu le premier tour de l’élection présidentielle française. Pourtant, une partie non négligeable du corps électoral n’a toujours pas reçu la profession de foi des candidats et des candidates. Or à deux jours du scrutin, ce retard apparent peut laisser une impression de désordre alors que se joue le vote le plus important de la Cinquième République.

La situation est, il est vrai, compliquée par un mouvement social à La Poste, signale France Info le 7 avril 2022, car cette vaste opération augmente significativement la charge de travail du personnel. Mais le mouvement serait peu suivi. Toujours est-il qu’en ce 8 avril, un quart des Français et des Françaises n’a pas encore reçu la propagande électorale, selon la radio publique.

Les professions de foi ne sont pas encore arrivées partout, mais ça ne vous empêchera pas de voter. // Source : Pexels

En principe, comme le rappelle le site Vie Publique, ces documents sont adressés au domicile des électeurs « quelques jours avant le scrutin ». Or il apparait que certains acheminements risquent d’avoir lieu très tardivement, la veille du vote. Il est aussi à craindre que des courriers n’arrivent pas à temps, comme lors des élections régionales et départementales,

À l’époque, il a été constaté jusqu’à 40 % des plis non livrés dans certaines zones. Ce raté avait fait l’objet d’un rapport d’information de l’Assemblée nationale sur ces dysfonctionnements. C’était une entreprise privée qui avait été sélectionnée pour cette distribution, manifestement trop vaste pour elle, au point d’avoir dû demander l’aide de La Poste.

Une distribution qui se déroule bien, selon les autorités

Mais selon la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle (CNCCEP), la situation cette année est nettement moins critique. Dans un point d’étape du 6 avril, l’instance jugeait le processus de distribution « bien avancé », malgré les inquiétudes de certains électeurs, notamment sur les réseaux sociaux.

En date du 6 avril, « près de 22 millions de plis ont été distribués, le solde étant actuellement en cours de distribution. Les délais de distribution constatés pour l’élection présidentielle de 2022 sont conformes aux délais habituellement constatés, compte tenu des délais réglementaires », commentait la CNCCEP dans une série de messages sur Twitter.

Déclarations de divers candidats et candidates. // Source : CNCCEP (capture d’écran)

Le ministère de l’Intérieur, qui supervise l’élection, se montrait aussi rassurant le 6 avril dans un communiqué conjoint avec La Poste : « La distribution de la propagande électorale par La Poste pour le premier tour de l’élection présidentielle se déroule conformément au planning prévu ». Près de la moitié était alors distribuée, et « les plis restants sont en cours d’acheminement. »

Selon Public Sénat, la distribution des professions de foi et bulletins des candidats demeure tout à fait valable jusqu’à la veille du scrutin, le 9 avril. Cela laisse une très courte période pour les personnes indécises de faire leur choix — à supposer que ces documents aient une quelconque influence sur le vote –, mais une circulaire de l’Intérieur autorise cette distribution de dernière minute.

Notez qu’à l’heure d’Internet, vous n’avez pas besoin d’attendre la documentation papier pour consulter les professions de foi des uns et des autres. Depuis le mois d’avril, tout est consultable sur le site de la CNCCEP, en version courante, dans un français simplifié et sous format audio. Cela ne sera d’aucun secours pour qui n’a pas Internet, mais pour les autres, c’est une alternative.