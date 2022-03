On a visité le Métaverse de campagne d’Emmanuel Macron sur Minecraft

La campagne présidentielle arrive… sur Minecraft.

Des affiches à l’effigie d’Emmanuel Macron, des drapeaux français partout, et des récaps des actions du gouvernement ? C’est ce que vous pouvez voir sur le serveur Minecraft de la campagne d’Emmanuel Macron. Les équipes de la campagne de la République en Marche ont décidé de faire dans l’originalité et de créer un serveur spécialement dédié à la campagne d’Emmanuel Macron sur Minecraft, l’un des jeux en ligne les plus populaires dans le monde.

La nouvelle a été publiée le 29 mars 2022 sur Twitter par l’équipe de campagne d’Emmanuel Macron : une mystérieuse suite de chiffres, qui s’est révélée être le nom du serveur Minecraft.

🔨 34.76.238.147 🧱 — Emmanuel Macron avec vous (@avecvous) March 29, 2022

Ce n’est pas la première fois qu’Emmanuel Macron tente de récupérer le vote des jeunes électeurs. Le président avait participé l’année dernière à une vidéo avec les Youtubeurs McFly et Carlito. Et cette année, c’est au tour du jeu Minecraft d’être utilisé par les équipes présidentielles. Numerama s’est rendu dans le serveur de la campagne présidentielle, véritable métaverse de campagne. Voici ce que nous y avons vu.

Et vous, avez-vous envie ? // Source : Numerama

Un serveur La République en Marche

Le serveur nous fait atterrir dans un petit square, au milieu duquel se trouve une fontaine, et au fond, ce qui ressemble à un hôtel de ville. Il fait beau, des avions passent dans le ciel il y a des drapeaux français un peu partout. Absolument tous les PNJ (des personnages générés par l’ordinateur) sont habillés en costard cravate : le tout ressemble à une utopie de droite.

Aucun serveur n’est complet sans une carte de la France, apparemment // Source : Numerama

Dès les premières secondes dans le serveur, nous sommes accueillis par une immense affiche pour le meeting d’Emmanuel Macron qui sera organisé le samedi 2 avril à Paris. Un peu plus loin, en interagissant avec « Jean », l’un des PNJ du serveur, on apprend que, « grâce au blocage des prix du gaz », le gouvernement aurait permis aux Français d’économiser de l’argent. Julie, elle, nous explique qu’avec « l’augmentation de 100 euros par mois de l’allocation aux adultes handicapés », le gouvernement aurait aidé l’inclusion des personnes en situation de handicape dans la société.

Jean nous explique tout ce que le gouvernement a fait pour les prix du gaz, apparemment // Source : Numerama

Encore un peu plus loin, une autre affiche représentant Emmanuel Macron nous informe que les Jeunes avec Macron ont « très envie de nous », et dans le ciel, un avion tire une banderole avec le slogan de la campagne : « avec vous ». Pas de doute, nous sommes bien dans un serveur politique un peu ringard, et avec un message très peu subtil : il faut voter pour Emmanuel Macron.

Le serveur est surtout très grand, d’après ce que nous avons pu voir : entre le square, le QG de campagne officiel, un bureau de vote, un hôtel, et un palais des congrès, beaucoup d’endroits peuvent être explorés. Nous n’avons d’ailleurs pas encore pu faire le tour de la carte.

Il y a vraiment beaucoup de photos d’Emmanuel Macron dans le serveur Minecraft // Source : Numerama

Mais à part se balader dans les différents bâtiments, regarder la carte de France, et essayer de trouver toutes les photos d’Emmanuel Macron dans le serveur (il y en a souvent), il n’y a pas grand-chose à faire. Le serveur semble cependant rencontrer un grand succès : beaucoup d’autres personnes évoluent avec nous au milieu de cet univers pour le moins étrange. Tant et si bien que notre première incursion dans le monde d’Emmanuel Macron est coupée court par un crash du serveur. La démocratie ne supporte pas encore très bien les connexions trop nombreuses.

On ne sait cependant pas vraiment si le serveur continuera à avoir du succès, ou même s’il va véritablement attirer des jeunes — car pour l’instant, ce sont surtout les journalistes qui parlent de ce serveur plus que les véritables joueurs.