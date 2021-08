Les catégories qui regroupent plusieurs articles similaires sur Wikipédia devraient-elles être féminisées, lorsque c'est possible ? C'est une réflexion à laquelle des bénévoles de l'encyclopédie en ligne sont en train de prendre part.

Entre 2019 et 2020, la communauté francophone de Wikipédia avait lancé un débat sur l’emploi de l’écriture inclusive dans les pages de l’encyclopédie en ligne. Un sondage avait vu le jour et, à travers six questions, les membres du site étaient invités à donner leur point de vue. La consultation, qui visait à prendre la température des bénévoles, s’était achevée essentiellement par un rejet des propositions.

Si ce sondage est aujourd’hui terminé, la réflexion continue néanmoins de parcourir la communauté de Wikipédia, en témoignent d’autres sondages sur des thématiques voisines.

Ainsi, des votes avaient eu lieu en 2020 et 2021 sur la façon de s’adresser aux contributrices et contributeurs non binaires (quand une telle personne se déclare ainsi, peut-on exiger des autres membres qu’ils se plient aux conventions d’usage, y compris quand ils écrivent à son propos, sans employer le genre grammatical masculin ou féminin ?) et sur la pertinence de renommer l’espace utilisateur, éventuellement par un terme non-genré.

La féminisation des catégories sur Wikipédia

Une nouvelle discussion est en cours au sein des bénévoles, cette fois sur la féminisation des catégories, c’est-à-dire ces pages particulières qui regroupent des articles similaires — par exemple « Naissance en 1985 », « Musique par continent », « Événement de fiction » ou encore « Personnalité de l’Antiquité » et « Branche de la robotique ». Il existe des dizaines de classements thématiques.

Un bénévole de la Wikipédia francophone a ouvert un sondage le 27 juillet (les votes n’ont pas encore démarré, car la consultation est encore à un stade très préparatoire, avec la définition des questions), en rebond à un autre sondage, survenu en 2016, qui posait la question : Premier ou Première ministre pour une femme ?. Il s’agissait alors de savoir comment évoquer Theresa May, alors que l’intéressée venait d’arriver aux plus hautes fonctions du Royaume-Uni.

Pour l’instant, deux questions ont été esquissées, mais celles-ci sont susceptibles de changer et d’être complétées par des interrogations supplémentaires : Peut-on créer des catégories féminisées ? et L’intitulé de la catégorie peut-il faire référence aux formes masculines et féminines quand elles diffèrent ?. La réflexion existe notamment pour les noms de fonction.

Ainsi, faudrait-il créer une catégorie « cheffe d’orchestre » en miroir de celle pour les « chef d’orchestre » ? Cette section a existé un temps, avant d’être supprimée faute de consensus sur le sujet. Des mots comme « photographe » ou « philosophe » n’ont pas ce problème, car ils peuvent prendre le masculin ou le féminin. Des catégories comme « femme photographe » ont ainsi été rejetées également.

La réflexion en cours peut parfois tomber sur des cas limites. Il existe par exemple une page « Premier ministre de la Cinquième République française ». En faudrait-il une qui s’appelle « Première ministre de la Cinquième République française », sachant que cette fonction n’a été occupée jusqu’à présent que par une seule femme, Édith Cresson, dans les années 90 ? Une catégorie d’une seule entrée est-elle justifiée ?

Si le sondage n’est pas encore ouvert, un débat nourri est déjà en cours dans la section « Discussions », sur le périmètre du sondage, sa pertinence et son éventuelle application technique, si l’idée était suivie d’effet. Le sondage renvoie en attendant à plusieurs pages documentant l’écriture épicène sur Wikipédia, un guide au sujet des biais de genre et de sexe et les conventions de style sur la transidentité.