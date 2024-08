Lecture Zen Résumer l'article

[Opinion] La page Wikipédia de Lucie Castets, candidate du Nouveau Front Populaire au poste de Premier ministre, a été bloquée par des administrateurs de l’encyclopédie. Le problème de la diversité sur Wikipédia est connu depuis longtemps, mais pourquoi rien ne change ? C’est l’édito de la newsletter Règle 30 cette semaine.

La semaine dernière, la notoriété d’une femme a été remise en cause sur Wikipédia. Si cela ne vous dit rien de particulier, ou au contraire si cela vous évoque plusieurs cas, c’est normal : le traitement des personnes minorisées sur l’encyclopédie collaborative fait régulièrement polémique, au point que s’en est devenu tristement banal. Cette fois, le débat a visé Lucie Castets, haute fonctionnaire jusqu’ici inconnue du grand public, catapultée dans l’attention médiatique le 23 juillet lorsque le Nouveau Front Populaire l’a désignée comme candidate au poste de Premier ministre.

Lucie Castets n’avait pas encore de page Wikipédia. Plusieurs personnes ont donc tenté de lui créer un article dédié, comme nous le raconte Numerama. Or, ces tentatives ont vite été bloquées par des administrateurs, jugeant les articles de mauvaise qualité (certains étaient vides), et estimant plus généralement qu' »être proposée au poste de Premier ministre ne suffit pas à être admissible » sur l’encyclopédie. Finalement, après une mobilisation d’internautes qui ont alerté sur la situation, la page a été débloquée et étayée avec de nombreuses sources.

Cette affaire ressemble à beaucoup d’autres. Même à ma toute petite échelle (personne ne m’a encore proposé d’être Première ministre !), j’en sais quelque chose. Il y a quelques mois, l’admissibilité de ma page Wikipédia a été remise en cause… après avoir participé à un débat sur Twitch portant justement sur l’impossible neutralité de l’encyclopédie participative.

Le problème de diversité de Wikipédia est connu depuis bien longtemps. « Les femmes méritent-elles des pages Wikipédia ?« , me demandais-je déjà dans cette même newsletter en 2020. Depuis, la situation ne semble pas s’être améliorée. Au contraire, elle paraît parfois plus tendue qu’auparavant. Cela peut s’expliquer, en partie, par la place particulière qu’occupe Wikipédia aujourd’hui. Dans un web noyé de contenus automatisés, l’encyclopédie participative est une belle anomalie à préserver ou, pour certain·es, à conquérir. Plusieurs affaires médiatisées ont démontré l’intérêt pour des entreprises ou des politiques de manipuler le site (parfois avec la complicité de contributeurs reconnus).

Les personnes qui participent à Wikipédia mettent en avant leur amour du projet et leur volonté de le protéger de la corruption. Le problème, c’est que cette protection se fait via une interprétation très rigide, et à géométrie variable, de leurs règles (dans le cas de Lucie Castets, il a été avancé qu’elle ne respectait pas le critère des deux ans de médiatisation, une formule qui peut pourtant être nuancée selon le contexte).

La communauté francophone est particulièrement touchée par le phénomène. Alors que celle-ci débattait sur l’utilité de lui accorder une page, Lucie Castets avait déjà un article dans les versions espagnole, catalane, anglophone, allemande, bretonne et d’espéranto de l’encyclopédie. Plutôt que de se remettre en question, plusieurs membres ont dénoncé l’attention médiatique soudaine et ont tenu des propos méprisants, qualifiant par exemple Lucie Castets « d’obscure fonctionnaire » et cette actualité politique majeure de « buzz » passager.

Écrire une encyclopédie, c’est représenter le monde

Je pourrais vous (re)parler du mirage de la neutralité dans un monde d’inégalités, de la sur-représentation des hommes dans les médias, du gatekeeping des communautés en ligne toujours dirigé envers les personnes minorisées. Comment avoir envie de comprendre et contribuer à Wikipédia au moins cinquante fois, le seuil minimum pour voter dans les débats, quand la moindre participation ne respectant pas tout à fait les règles est durement critiquée ? Comment se sentir accueilli·e dans un espace qui refuse souvent de parler de sexisme ou de racisme ?

Mais je crois que le sujet le plus important ici est celui de la violence symbolique. Voir une communauté composée principalement d’hommes débattre sur l’importance, ou non, d’une femme publique, c’est violent. Lire que les efforts de féminiser, de noircir ou de mieux représenter les personnes trans sur Wikipédia sont du militantisme ou de la colère puérile, mais que la position neutre serait le statu quo, c’est violent. Écrire une encyclopédie, c’est représenter le monde et qui le compose. J’aime sincèrement Wikipédia, comme beaucoup d’internautes. Mais est-ce que Wikipédia nous aime en retour ?

