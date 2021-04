Numerama s'associe à Madmoizelle pour une soirée enjouée, de 20h à minuit, sur Twitch, en l'honneur de la journée de la visibilité lesbienne.

Quatre heures de direct, sur Twitch, pour célébrer la journée de la visibilité lesbienne : c’est le programme magnifique que nous vous avons préparé, lundi 26 avril à partir de 20 heures sur la chaîne officielle de Madmoizelle.

Madmoizelle et Numerama partagent non seulement un même open-space, mais aussi des valeurs d’inclusivité et d’ouverture qui sont au cœur de notre ligne éditoriale.

Depuis des années, Numerama s’attelle à décortiquer les mécanismes de la tech, non seulement d’un point de vue purement technique, mais aussi à travers un prisme sociétal. Non, les algorithmes ne sont pas neutres, oui, les minorités subissent plus de discriminations en ligne, et, oui, le monde du numérique appartient à toutes et à tous.

Il y a deux ans, nous montrions combien les lesbiennes étaient discriminées par le moteur de recherche de Google, jusqu’à ce que la multinationale accepte de modifier son algorithme, comme elle le faisait déjà pour des milliers d’autres requêtes. Mais le travail pour étendre cette protection et cette attention à tous et toutes — notamment les lesbiennes racisées — est encore long. D’ailleurs, les femmes lesbiennes doivent encore régulièrement vivre avec les « erreurs » des plateformes, comme Instagram qui a, pendant plusieurs mois, rendu indisponible le hashtag #lesbians (et ses millions d’occurrences), avant de le réinstaurer.

Mais internet est également un lieu de joie, qui peut donner de la puissance à une communauté en manque de reconnaissance, de visibilité et souvent, de respect.

Alors, Numerama n’a pas pu résister à l’invitation de Madmoizelle, pour participer à cette grande soirée dédiée à la visibilité lesbienne. Pendant 4 heures, avec des invité·es lesbiennes d’horizons variés, on parlera représentation, visibilité, algorithmes, en espérant vous retrouver extrêmement nombreux et nombreuses dans les discussions du tchat de Twitch !

LEBOVISION : le programme et les horaires

Où : Sur la chaîne Twitch officielle de Madmoizelle twitch.tv/madmoizelle

Quand : Lundi 26 avril 2021 à partir de 20 heures

Avec qui ? Plein de lesbiennes ! Jetez donc un œil au programme ci-dessous.

