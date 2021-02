Le réseau social masque actuellement le hashtag #lesbians. Ce fait révèle à quel point l'algorithme de modération d'Instagram fonctionne de manière obscure. Encore et toujours.

« Ce hashtag est masqué », peut-on lire sur la photo. « Les publications ont été limitées car la communauté Instagram a signalé du contenu susceptible de ne pas respecter ses règles ». Habituellement, sur Instagram, cliquer sur un hashtag dans une story permet de voir les publications l’utilisant.

Ce n’est pas le cas pour tous : certains hashtags sont masqués par le réseau social lorsque l’algorithme de modération estime qu’ils ne sont pas conformes aux règles de la plateforme. Et comme la chanteuse Angèle l’a découvert le dimanche 31 janvier 2021, c’est ce qui arrive avec le hashtag #lesbians. Numerama a pu reproduire le même test, pour le même résultat.

« Ce hashtag est masqué », peut-on lire. « Les publications pour #lesbians ont été limitées, car la communauté Instagram a signalé du contenu susceptible de ne pas respecter ses règles. »

#lesbians est masqué, mais pas #lesbian

Le fait que le mot « lesbians » (la traduction anglaise de lesbiennes) soit bloqué est déjà étonnant en soit. Il ne s’agit ni d’une insulte ni d’un contenu dangereux, et contrairement à ce qui est dit, ce n’est pas un contenu contraire aux règles de la communauté Instagram. Alors, pourquoi est-il bloqué ? Interrogé par la rédaction, Instagram n’a pas encore répondu à nos questions sur le sujet.

Numerama a pu vérifier que le hashtag était encore censuré lundi 1er février au matin. Et, encore plus étrange, nous avons remarqué que #lesbian au singulier n’était pas modéré. En français, #lesbiennes et #lesbienne ne sont pas non plus bloqués par l’algorithme de la plateforme. Ce n’est pas non plus le cas pour #gays, #gay, #homosexualité, #homosexuels, etc. Le fait que seulement #lesbians soit masqué montre bien que la censure d’Instagram est complètement aléatoire, et incompréhensible pour les utilisateurs. Et ce n’est pas quelque chose qui doit être pris à la légère : le fonctionnement de l’algorithme de modération ne devrait pas être une surprise, et devrait être mieux encadré par des équipes de modérateurs humains.

Les algorithmes de modérations doivent être moins obscurs

Ce n’est pas la première fois qu’Instagram est critiqué pour sa modération. En plus d’avoir pendant longtemps censuré les publications de personnes grosses (ce que la plateforme a promis d’arrêter de faire en octobre 2020), Instagram est accusé d’avoir mis en place un système de modération déséquilibré entre hommes et femmes. Des militantes féministes ont notamment expliqué à Numerama que leurs publications étaient régulièrement supprimées alors que des hashtags misogynes continuent d’être autorisés sur la plateforme.

Instagram n’est cependant pas la seule plateforme à rencontrer ce problème de modération inintelligible. Twitter était également l’objet de vives critiques la semaine dernière de la part de militantes féministes pour avoir censuré une question sur le viol. Le réseau social a fini par s’excuser et par reconnaître une erreur, un fait rare, et a republié les publications qu’il avait censuré. Le problème n’est cependant toujours pas réglé : tant que l’algorithme de modération ne sera pas mieux compris par les équipes humaines, ces situations continueront de se produire. Et pour l’instant, les suppressions de messages sont toujours aussi aléatoires.

Le mot « lesbienne » a malheureusement une histoire compliquée avec Internet. Pendant longtemps, les recherches Google pour « lesbienne » amenaient directement à des résultats pornographiques, alors que celles pour le mot « gay » affichaient des articles de presse et adresses de bars gay-friendly. Le moteur de recherche n’a changé ses résultats qu’en 2019. Sur Facebook, le terme est toujours interdit par défaut, et ne peut être autorisé qu’au cas par cas.