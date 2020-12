Julien Lausson - 18 décembre 2020 Société

Les États-Unis s'apprêtent à mettre un nouveau satellite-espion en orbite. Une fusée Falcon 9 opérée par SpaceX sera utilisée. Le vol est programmé pour 15 heures, le 19 décembre.

Le lancement en résumé

Quoi ? Le décollage d’une fusée Falcon 9 aux USA ;

Le décollage d’une fusée Falcon 9 aux USA ; Quand ? Le 19 décembre 2020, à 15h (heure de Paris) ;

Le 19 décembre 2020, à 15h (heure de Paris) ; Où ? Depuis le centre spatial Kennedy, en Floride ;

Depuis le centre spatial Kennedy, en Floride ; Que verra-t-on ? La mise en orbite d’un satellite-espion américain.

Quelle est la mission ?

Il s’agit d’une mission classifiée au profit de la défense américaine. Plus exactement, la tâche confiée à SpaceX est de mettre en orbite un nouveau satellite de reconnaissance qui sera opéré par le National Reconnaissance Office (NRO), l’une des principales agences de renseignement aux États-Unis. Du fait de la nature du satellite, celui-ci sera placé en orbite basse, afin d’être au plus près du sol.

Compte tenu des activités de son opérateur et de la nature de ses missions à venir, les caractéristiques du satellite ne sont pas précisées — en matière d’usage satellitaire à des fins militaires, plusieurs approches sont possibles : reconnaissance optique, contrôle radar, surveillance électromagnétique, télécommunications sécurisées. Le communiqué du NRO reste très évasif sur ce point.

« La mission NROL-108 transportera une charge utile de sécurité nationale conçue, construite et exploitée par l’agence. NROL-108 soutient la mission globale de sécurité nationale du NRO, qui consiste à fournir des données de renseignement aux décideurs politiques de haut niveau des États-Unis, à la communauté du renseignement et au ministère de la défense », est-il écrit.

En fait, le secret est tel qu’on n’en sait plus sur le choix de l’écusson de la mission, un gorille frappant son torse. « Le NRO a choisi ce thème parce que les gorilles sont des animaux pacifiques, mais peuvent être féroces lorsque cela est nécessaire. Comme le gorille, cette mission est constamment vigilante et prête à défendre les siens, ce qui démontre l’engagement du NRO à protéger les combattants, les intérêts et les alliés des États-Unis ». L’écusson est accompagné d’une légende, « la paix au moyen de la force ».

Gorillas are peaceful animals but can be fierce when necessary. Like the gorilla, our #NROL108 mission is constantly vigilant and ready to defend its own, demonstrating NRO's commitment to protecting U.S. warfighters, interests, and allies. Launch scheduled NET Dec. 17 w/ @SpaceX pic.twitter.com/M5k7obXk08 — NRO (@NatReconOfc) December 14, 2020

C’est la deuxième fois que le NRO fait appel à SpaceX pour transporter un satellite. En ce qui concerne le lanceur, il est à noter que le premier étage a déjà servi à quatre reprises : deux ravitaillements de la Station spatiale internationale, une mission Starlink et la mission Saocom-1B. Évidemment, SpaceX compte bien le récupérer encore une fois pour avoir la possibilité de s’en resservir plus tard.

Quand le décollage a-t-il lieu ?

Envisagé au départ pour le 17 décembre, puis le 18, le décollage de la mission NROL-108 est maintenant annoncé pour le 19 décembre, à 9 heures du matin, heure locale. Le tir ayant lieu depuis le Centre spatial Kennedy, en Floride, il sera alors 15 heures en métropole du fait du décalage horaire. La fenêtre pour le lancement est de trois heures. En fonction de l’état de la météo, il y aura peut-être du retard sur le planning.

Standing down from today’s launch attempt of NROL-108 to take a closer look at the data ; Falcon 9 and NROL-108 remain healthy. Teams are working toward a backup launch opportunity of tomorrow with a three-hour window opening at 9:00 a.m. EST — SpaceX (@SpaceX) December 17, 2020

Où voir le lancement en direct ?

Le décollage peut être suivi en direct via la vidéo intégrée ci-dessous.